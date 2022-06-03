В Україні зростає кількість працівників, які повертаються до роботи (дослідження) — Finance.ua

В Україні зростає кількість працівників, які повертаються до роботи (дослідження)

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

В Україні зростає кількість працівників, які повертаються до роботи (дослідження)

Кількість людей, які мають роботу, але не працюють, скоротилася в Україні до 23% проти 38% на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це свідчать результати п’ятої хвилі національного опитування під час війни, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Як змінилась зайнятість населення. Наразі 59% українців зазначають, що мають роботу. На початку війни 38% опитаних констатували, що мають роботу, але не працюють, тоді як зараз їх число скоротилось до 23%. Натомість кількість респондентів, що мають роботу і працюють, значно зросла за попередні 2,5 місяці (з 24% до 36%).

Покращується ситуація і серед не працевлаштованих: їхня кількість за останній місяць зменшилась з 41% до 35%.

Де працевлаштованих найбільше. Найвищий рівень працевлаштованості відзначається у західному та центральному регіонах. Тут він досягає 70% і 58% відповідно. Повертаються до роботи і жителі столиці. Станом на 23 травня 44% опитаних киян працюють.

Інфографіка: Gradus Research

«Повернення до роботи є дуже важливим, адже праця дає людям сенс. Ці зміни також є маркером того, що суспільство поступово переходить від очікування швидкої перемоги і відкладання життя на потім до адаптації до реальності», — прокоментувала засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Як вказують соціологи, ці результати опитування частково пояснюються тим, що переважна більшість жителів вищезгаданих регіонів впродовж війни залишається на своєму постійному місці проживання (84% респондентів в західному регіоні і 78% у центральному). А 27% опитаних киян вже встигли повернутися додому.

Зазначається, що зростає і відсоток громадян, які в разі загострення ситуації планують залишатися там, де зараз перебувають (за місяць цей показник зріс від 41% до 53%). Про намір повернутися з-за кордону за першої можливості повідомили 57% респондентів, а 19% ще не прийняли рішення.

Довідка Finance.ua:

в Україні росте попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв;

у березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; працюючих — 80,1%;



компанії або вже відновили комерційну діяльність, або визначилися з тим, що повернення до роботи неможливе. Працівники, в свою чергу, шукають нову роботу чи підробіток, адже багато українців сьогодні або втратили роботу, або отримують неповну зарплату.



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