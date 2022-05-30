Найпотрібніші професії під час війни: де найбільше робочих місць — Finance.ua
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Найпотрібніші професії під час війни: де найбільше робочих місць

Вчора 17:05Особисті фінанси
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В Україні росте попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв.
Про це розповіла директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
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«Мені здається, що зросте попит, і я це вже бачу, на будівельні професії у різних галузях, зросте попит на робітників комунальних підприємств, і на сьогодні досить великий попит на водіїв», — розповіла вона.
Також, за її словами, багато вакансій у переробній промисловості. Крім того, починає оживати галузь торгівлі.
Однак, загалом ситуація на ринку праці залишається складною. Як розповіла Жовтяк, якщо взяти за основу базу Державного центру зайнятості, то кількість вакансій зменшилася втричі, у порівнянні з аналогічними датами торік. Вона зазначила, що на сьогодні кількість вакансій в базі Центру зайнятості складає 22 тисячі.
Найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.
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Довідка Finance.ua:

  • Що зараз відбувається на ринку праці. Одним із наслідків війни в Україні стало зростання безробіття в державі. І навіть ті українці, які не втратили роботу, не отримують заробітну платню в повному обсязі.
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За матеріалами: УНІАН
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