Що зараз відбувається на ринку праці — Finance.ua

«На сьогодні єдиним джерелом даних про безробіття є опитування громадян. Останні опубліковані дані — за квітень. За цими даними безробіття зросло з 9 відсотків у лютому до 27 відсотків у березні та трохи зменшилося до 26 відсотків у квітні. Тільки 34 відсотки українців, що працювали станом на початок війни, отримували заробітну плату за квітень в повному обсязі», — заявив економіст.
Вишлінський також наголосив, що очікує меншого скорочення реальних доходів громадян, ніж падіння економіки.
«Загалом по року я б очікував меншого скорочення реальних доходів громадян, ніж падіння економіки, десь до 25 відсотків. Зокрема, пенсії було осучаснено на 14 відсотків у березні, з урахуванням інфляції їхнє реальне скорочення буде лише на 5-10 відсотків», — зазначив економіст.
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