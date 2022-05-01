Робота за кордоном: де найвищі зарплати (таблиця) — Finance.ua

Понад 10% населення України виїхали через війну за кордон. За даними ООН, майже 5,2 млн людей були змушені шукати притулку в інших країнах. Понад половина з них (2,9 млн) виїхали до Польщі. Ще майже 800 тисяч — до Румунії.
Яку роботу там пропонують та які країни ще розглядають українці для працевлаштування, дізнавалися аналітики сервісу OLX Робота.
Де шукають роботу українці?
Війна не змінила планів українських працівників. Як і до кінця лютого, у березні-квітні в категорії «Робота за кордоном» на українській OLX у ТОПі пошуків були країни ЄС та Ізраїль.
Як і серед українських роботодавців з початку війни, кількість пропозицій роботи в деяких країнах знизилася. Наприклад, у березні кількість оголошень про роботу в Польщі становила майже півтори тисячі, а вже за місяць — трохи більше ніж 700, тобто вдвічі менше. В Угорщині, навпаки, оголошень побільшало.
Щодо заробітної плати, в Ізраїлі зараз пропонують стільки ж, як і місяць тому, а в Угорщині, Болгарії та Чехії середні виплати навіть зросли. Проте було й деяке зниження зарплат — найпомітніше у Нідерландах із 66 345 грн у березні до 55 438 у квітні.
ТОП-10 країн за кількістю вакансій для українців на olx.ua у квітні
Країна
Активність кандидатів (відгуки на 1 оголошення)
Середня заробітна плата, грн
Польща
8
32 500
Німеччина
5
50 000
Ізраїль
3
85 000
Чехія
3
40 305
Великобританія
5
75 000
Угорщина
4
23 750
Литва
2
37 500
Нідерланди
5
55 438
Болгарія
6
25 000
Словаччина
7
36 000
Яких фахівців шукають роботодавці у Польщі та Румунії
У польському розділі «Робота» на olx.pl найбільше вакансій у сфері Будівництво та Виробництво. У цих категоріях по 20 тисяч оголошень. На працевлаштування можуть розраховувати громадяни України. Промислове виробництво є одним з важливих напрямків польської економіки, що розвивається, і робить його сектором, де легко знайти достатню кількість вакансій. За результатами дослідження ManpowerGroup щодо перспектив зайнятості у 2 кварталі 2022 року, 26% польських роботодавців бажають розширити свої команди.
Загалом, п’ятірка найактуальніших сфер із середньою зарплатою на польському ринку вакансій для блакитних комірців така:
Виробництво/склад (30 335 грн);
Будівництво/ремонт (36 480 грн);
Гастрономія (27 865 грн);
Водiї (45 280 грн);
Торгівля (24 380 грн).
У Румунії на olx.ro також найчастіше шукають спеціалістів на Виробництво — понад 13 тис. вакансій. По 8 тисяч оголошень можна знайти у Готельно-ресторанній сфері та Логістиці/доставках.
П’ятірка сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи та середні зарплати:
Виробництво/склад (16 270 грн);
Водiї/автосервіси/кур’єри (24 590 грн);
Готельно-ресторанний персонал (15 780 грн);
Інженерія/будівництво (21 835 грн);
Торгівля (13 490 грн).
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