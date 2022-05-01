Робота за кордоном: де найвищі зарплати (таблиця) — Finance.ua

Робота за кордоном: де найвищі зарплати (таблиця)

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Понад 10% населення України виїхали через війну за кордон. За даними ООН, майже 5,2 млн людей були змушені шукати притулку в інших країнах. Понад половина з них (2,9 млн) виїхали до Польщі. Ще майже 800 тисяч — до Румунії.

Яку роботу там пропонують та які країни ще розглядають українці для працевлаштування, дізнавалися аналітики сервісу OLX Робота.

Де шукають роботу українці?

Війна не змінила планів українських працівників. Як і до кінця лютого, у березні-квітні в категорії «Робота за кордоном» на українській OLX у ТОПі пошуків були країни ЄС та Ізраїль.

Як і серед українських роботодавців з початку війни, кількість пропозицій роботи в деяких країнах знизилася. Наприклад, у березні кількість оголошень про роботу в Польщі становила майже півтори тисячі, а вже за місяць — трохи більше ніж 700, тобто вдвічі менше. В Угорщині, навпаки, оголошень побільшало.

Щодо заробітної плати, в Ізраїлі зараз пропонують стільки ж, як і місяць тому, а в Угорщині, Болгарії та Чехії середні виплати навіть зросли. Проте було й деяке зниження зарплат — найпомітніше у Нідерландах із 66 345 грн у березні до 55 438 у квітні.

ТОП-10 країн за кількістю вакансій для українців на olx.ua у квітні

Країна Активність кандидатів (відгуки на 1 оголошення) Середня заробітна плата, грн Польща 8 32 500 Німеччина 5 50 000 Ізраїль 3 85 000 Чехія 3 40 305 Великобританія 5 75 000 Угорщина 4 23 750 Литва 2 37 500 Нідерланди 5 55 438 Болгарія 6 25 000 Словаччина 7 36 000

Яких фахівців шукають роботодавці у Польщі та Румунії

Будівництво та Виробництво. У цих категоріях по 20 тисяч оголошень. На працевлаштування можуть розраховувати громадяни України. Промислове виробництво є одним з важливих напрямків польської економіки, що розвивається, і робить його сектором, де легко знайти достатню кількість вакансій. За результатами дослідження ManpowerGroup щодо перспектив зайнятості у 2 кварталі 2022 року, 26% польських роботодавців бажають розширити свої команди. У польському розділі «Робота» на olx.pl найбільше вакансій у сферіта. У цих категоріях по 20 тисяч оголошень. На працевлаштування можуть розраховувати громадяни України. Промислове виробництво є одним з важливих напрямків польської економіки, що розвивається, і робить його сектором, де легко знайти достатню кількість вакансій. За результатами дослідження ManpowerGroup щодо перспектив зайнятості у 2 кварталі 2022 року, 26% польських роботодавців бажають розширити свої команди.

Загалом, п’ятірка найактуальніших сфер із середньою зарплатою на польському ринку вакансій для блакитних комірців така:

Виробництво/склад (30 335 грн); Будівництво/ремонт (36 480 грн); Гастрономія (27 865 грн); Водiї (45 280 грн); Торгівля (24 380 грн).

Виробництво — понад 13 тис. вакансій. По 8 тисяч оголошень можна знайти у Готельно-ресторанній сфері та Логістиці/доставках. У Румунії на olx.ro також найчастіше шукають спеціалістів на— понад 13 тис. вакансій. По 8 тисяч оголошень можна знайти у Готельно-ресторанній сфері та Логістиці/доставках.

П’ятірка сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи та середні зарплати:

Виробництво/склад (16 270 грн); Водiї/автосервіси/кур’єри (24 590 грн); Готельно-ресторанний персонал (15 780 грн); Інженерія/будівництво (21 835 грн); Торгівля (13 490 грн).

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