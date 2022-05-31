Ринок праці у травні: найбільш затребувані спеціалісти та рівень зарплат по Україні — Finance.ua

Ринок праці у травні: найбільш затребувані спеціалісти та рівень зарплат по Україні

Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Ринок праці у травні: найбільш затребувані спеціалісти та рівень зарплат по Україні

Компанії або вже відновили комерційну діяльність, або визначилися з тим, що повернення до роботи неможливе. Працівники, в свою чергу, шукають нову роботу чи підробіток, адже багато українців сьогодні або втратили роботу, або отримують неповну зарплату.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua

Як зазначається, попит на роботу відчутно перевищує пропозицію. Бізнес озвучує стримано оптимістичні прогнози стосовно строків відновлення обсягів комерційної діяльності до довоєнного рівня. Велика частка (39,8%) компаній взагалі не в змозі спрогнозувати можливість відновлення до довоєнного рівня чи не впевнена, що компанія не зможе відновитися взагалі.

Найбільш затребувані спеціалісти:

найбільш затребуваними в травні були спеціалісти сфери продажів. Вакансії для цих фахівців складають 19,6% від усіх актуальних в травні;

другими за затребуваністю у травні є спеціалісти сфери ІТ, інтернет та телеком. Частка вакансій для ІТ-шників в травні складає 15,6% від усіх актуальних, і вона поступово збільшується протягом останніх місяців;

найбільше пропозицій роботи опубліковано також для спеціалістів без досвіду роботи та студентів (10% від усіх актуальних), у транспорті та логістиці (8,1%), для робітничого персоналу (6,4%), у сфері маркетинг, реклама та PR (5,6%);

затребувані також медики та фармацевти (частка вакансій для них складає 5,1% від усіх опублікованих пропозицій роботи у травні), спеціалісти будівельної галузі (4,7%), працівники у виробництво та сільське господарство (4,2%), та фахівці бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).

Найважче зараз знайти роботу страхувальникам, юристам, освітянам, спеціалістам сфер автомобільного бізнесу, безпеки, закупівель, працівникам сфери HoReCa та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси. Для цих спеціалістів у травні найменше вакансій.

Структури ринку праці по регіонам

За даними міністерства економіки, станом на першу половину травня в західні регіони України релокувалося 510 підприємств. Вже більше 300 компаній відновили діяльність на новому місці, ще 50 готові запрацювати після переїзду найближчим часом. Проте не зважаючи на збільшення робочих місць в західних регіонах за рахунок релокованих підприємств, лідером за кількістю відкритих вакансій залишається Київ. В травні частка пропозицій роботи у столиці складає 35,8% від актуальних в усій країні вакансій.

Серед регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи в травні визначені Львівська область (17,1% від усіх актуальних), Дніпропетровська область (8,5%), Одеська область (3,4%), Івано-Франківська область (2,9%), Черкаська область (2,9%).

У переліку регіонів з найменшою кількістю відкритих вакансій у травні Сумська область, Волинська, Чернігівська, Запорізька, Миколаївська, Київська та Хмельницька області, а також Донецька, Луганська та Херсонська області.

Конкуренція

Державна служба зайнятості публікує дані, що рівень конкуренції на одне робоче місце в середньому складає 12 осіб. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua підрахував конкуренцію по регіонам України та з’ясував, що найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду, у Київській — 13,4, у Сумській області — 11,1. Цікавим є той факт, що в Києві не найвища конкуренція. На одне робоче місце в середньому претендує 9,5 осіб.

Найменша конкуренція у Львівській області, де на одне робоче місце в середньому претендує 1-2 кандидата. З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі Закарпатської області, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької та Житомирської областей.

Рівень середньої зарплати по галузях

Найменші зарплати пропонують у сфері безпека (9 200 грн), туризм, готелі, ресторани (9 500 грн), початок кар’єри, студенти (10 300 грн), видобуток сировини (в середньому 11 000 грн), спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн), банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).

Майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні склало від 9% до 58%.

Справедливим буде зазначити сфери, в яких зарплати або утрималися на тому ж рівні, що і в попередньому місяці, або трохи підвищилися. У сфері автомобільного бізнесу, незважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у відкритих вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

У сфері виробництво та сільське господарство середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні). Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства, цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли пропонували в середньому 17 500 грн. Підвищилися середні зарплати у відкритих вакансіях для HR-ів (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні). Відчутно збільшилися пропоновані зарплати для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

У сфері Інформаційних технологій середня зарплата у відкритих вакансіях у травні трохи нижча, порівнюючи з квітнем. Проте, зважаючи на високий рівень зарплати у цій галузі, це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у відкритих вакансіях становить 103 500 грн. І це найвища середня зарплата серед усіх професійних сфер.

Рівень середньої зарплати по регіонам

Найвищі зарплати пропонують у Києві. У київських компаніях в середньому в травні пропонують 29 200 грн щомісячної компенсації.

Також високі середні зарплати в травні пропонують у Полтавській області (в середньому 22 300 грн), Львівській області (21 600 грн), Одеській області (21 000 грн), в Івано-Франківській області (19 400 грн) та в Харківській області (19 000 грн).

Найнижчі зарплати в травні у відкритих вакансіях пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн), Київській області (13 800 грн), Закарпатській області (14 100 грн) та в Чернівецькій області (14 200 грн).

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