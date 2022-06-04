Як змінилися зарплати на ринку праці України за 100 днів війни (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці — «живий організм», який трансформується щодня під нові виклики та реалії. Експерти порталу robota.ua розповіли про підсумки 100 днів війни на ринку праці України — як поводять себе пошукачі та роботодавці, що відбувається у регіонах та професійних сферах.
Роботодавці та вакансії
Зараз на ринку є близько 23 тис. вакансій. Це 22% від довоєнного рівня (станом на 24 лютого).
Ринок відновлюється, але дуже повільно. Темп зростання становить 3-6% від тижня до тижня. Чи довго зберігатиметься такий темп — сказати складно, оскільки багато змінних впливають на цей фактор.
Структура вакансій у регіоні не змінюється з 50 дня війни. Лідери за кількістю вакансій — Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця. У цих містах, і як наслідок — у цих областях, зосереджено близько 67% усіх вакансій.
Найбільш динамічно кількість вакансій збільшується в Києві. До столиці активно повертаються люди та оживає бізнес. ТОП-3 рубрики вакансій у Києві — ІТ, маркетинг, продажі.
Структура пошуку в розрізі професійних напрямів загалом країною стабілізувалася через 50 днів війни та має наразі такий вигляд.
Основні зміни на 100 день війни у розрізі професійних напрямів не зазнали істотних змін, окрім змін між вакансіями у сфері виробництва та ІТ. За рахунок збільшення кількості вакансій у сфері виробництва ця рубрика вийшла в лідери, обігнавши ІТ за кількістю вакансій.
Нижче наведено перелік найпопулярніших вакансій в Україні та їхні заробітні плати.
Заробітні плати
Важливим є питання матеріальної винагороди. Загалом, якщо порівнювати січень і червень 2022 року, істотних змін у структурі матеріальної винагороди не відбулося. Як роботодавці, так і кандидати підвищували межу суми винагороди.
Загалом в Україні з боку роботодавців середня заробітна плата зросла на 9%, а запит з боку пошукачів зріс на 13%. Різниця між тим, що хочуть і що пропонують, становить близько 4% та істотно не змінюється в залежності від регіону.
Де українці найчастіше шукають роботу
Загалом в Україні активність кандидатів перебуває на позначці 73% від довоєнного рівня. Якщо ж заглибитись у деталі, ситуація як і до цього відрізняється залежно від напрямку та області.
У таблиці нижче представлені ТОП-5 бізнес-напрямків із показниками % активності від довоєнного рівня. Порядковий номер бізнес-напрямку залежить від кількості активних резюме.
Найбільша кількість резюме спостерігається традиційно у сфері роздрібної торгівлі.
Зросла активність кандидатів у сфері виробництва. Це пов’язано насамперед з тим, що виробничі підприємства, які в певний момент на початку весни припинили свою діяльність, поступово до неї повертаються, а попит, зокрема, народжує і пропозицію.
У зв’язку з цим на ринку праці багато кандидатів зараз перекваліфікуються і підлаштовуються під ринкову кон’юнктуру, що вже існує.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.