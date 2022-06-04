Як змінилися зарплати на ринку праці України за 100 днів війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися зарплати на ринку праці України за 100 днів війни (інфографіка)

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Ринок праці — «живий організм», який трансформується щодня під нові виклики та реалії. Експерти порталу robota.ua розповіли про підсумки 100 днів війни на ринку праці України — як поводять себе пошукачі та роботодавці, що відбувається у регіонах та професійних сферах.

Роботодавці та вакансії

Зараз на ринку є близько 23 тис. вакансій. Це 22% від довоєнного рівня (станом на 24 лютого).

Ринок відновлюється, але дуже повільно. Темп зростання становить 3-6% від тижня до тижня. Чи довго зберігатиметься такий темп — сказати складно, оскільки багато змінних впливають на цей фактор.

Структура вакансій у регіоні не змінюється з 50 дня війни. Лідери за кількістю вакансій — Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця. У цих містах, і як наслідок — у цих областях, зосереджено близько 67% усіх вакансій.

Найбільш динамічно кількість вакансій збільшується в Києві. До столиці активно повертаються люди та оживає бізнес. ТОП-3 рубрики вакансій у Києві — ІТ, маркетинг, продажі.

Структура пошуку в розрізі професійних напрямів загалом країною стабілізувалася через 50 днів війни та має наразі такий вигляд.

Основні зміни на 100 день війни у розрізі професійних напрямів не зазнали істотних змін, окрім змін між вакансіями у сфері виробництва та ІТ. За рахунок збільшення кількості вакансій у сфері виробництва ця рубрика вийшла в лідери, обігнавши ІТ за кількістю вакансій.

Нижче наведено перелік найпопулярніших вакансій в Україні та їхні заробітні плати.

Заробітні плати

Важливим є питання матеріальної винагороди. Загалом, якщо порівнювати січень і червень 2022 року, істотних змін у структурі матеріальної винагороди не відбулося. Як роботодавці, так і кандидати підвищували межу суми винагороди.

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Загалом в Україні з боку роботодавців середня заробітна плата зросла на 9%, а запит з боку пошукачів зріс на 13%. Різниця між тим, що хочуть і що пропонують, становить близько 4% та істотно не змінюється в залежності від регіону.

Де українці найчастіше шукають роботу

Загалом в Україні активність кандидатів перебуває на позначці 73% від довоєнного рівня. Якщо ж заглибитись у деталі, ситуація як і до цього відрізняється залежно від напрямку та області.

У таблиці нижче представлені ТОП-5 бізнес-напрямків із показниками % активності від довоєнного рівня. Порядковий номер бізнес-напрямку залежить від кількості активних резюме.

Найбільша кількість резюме спостерігається традиційно у сфері роздрібної торгівлі.

Зросла активність кандидатів у сфері виробництва. Це пов’язано насамперед з тим, що виробничі підприємства, які в певний момент на початку весни припинили свою діяльність, поступово до неї повертаються, а попит, зокрема, народжує і пропозицію.

У зв’язку з цим на ринку праці багато кандидатів зараз перекваліфікуються і підлаштовуються під ринкову кон’юнктуру, що вже існує.

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