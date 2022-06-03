Найпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятості — Finance.ua

Найпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятості
Найзатребуваніші професії в Києві — двірники, медсестри, сантехніки, електромонтери, продавці-консультанти, лікарі, вчителі та фармацевти.
Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.
«З початку 2022 року до Київського міського центру зайнятості за отриманням послуг звернулося 23,5 тис. осіб. Станом на 2 червня на обліку у столичній службі зайнятості перебуває 14,4 тис. безробітних (торік на цю дату було 16,2 тис.)», — повідомили у центрі.
Після початку повномасштабного вторгнення росії ринок праці Києва зазнав змін. Зокрема, значна кількість працівників підприємств та організацій міста евакуювалася у західні області України та за кордон або була мобілізована до підрозділів Збройних Сил України та територіальної оборони, а до столиці переїхали багато мешканців інших, переважно східних регіонів.
Так, станом на 2 червня у базі Київської служби зайнятості налічувалося 1,5 тис. вакансій, а загалом з початку року їх було 15,4 тис.
«На сьогоднішній день найбільш затребувані у роботодавців Києва двірники, медичні сестри, слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання, продавці-консультанти, лікарі, вчителі, фармацевти», — повідомили в центрі зайнятості.