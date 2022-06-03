Найпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятості — Finance.ua
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Найпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятості

Вчора 20:01Особисті фінанси
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Найпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятостіНайпопулярніші та найбільш оплачувані професії у Києві - рейтинг центру зайнятості
Найзатребуваніші професії в Києві — двірники, медсестри, сантехніки, електромонтери, продавці-консультанти, лікарі, вчителі та фармацевти.
Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.
«З початку 2022 року до Київського міського центру зайнятості за отриманням послуг звернулося 23,5 тис. осіб. Станом на 2 червня на обліку у столичній службі зайнятості перебуває 14,4 тис. безробітних (торік на цю дату було 16,2 тис.)», — повідомили у центрі.
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Після початку повномасштабного вторгнення росії ринок праці Києва зазнав змін. Зокрема, значна кількість працівників підприємств та організацій міста евакуювалася у західні області України та за кордон або була мобілізована до підрозділів Збройних Сил України та територіальної оборони, а до столиці переїхали багато мешканців інших, переважно східних регіонів.
Так, станом на 2 червня у базі Київської служби зайнятості налічувалося 1,5 тис. вакансій, а загалом з початку року їх було 15,4 тис.
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«На сьогоднішній день найбільш затребувані у роботодавців Києва двірники, медичні сестри, слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання, продавці-консультанти, лікарі, вчителі, фармацевти», — повідомили в центрі зайнятості.
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Найбільш оплачуваними вакансіями є професії:
  • інженера з програмного забезпечення комп’ютерів (110 тис. грн);
  • спеціаліста з розробки комп’ютерних програм (110 тис. грн);
  • інженера-програміста (55 тис. грн);
  • парамедика (32 тис. грн);
  • начальника (завідувача) підрозділу (29) тис. грн);
  • начальника фінансового відділу (23 тис. грн);
  • контролера якості (23 тис. грн).
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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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