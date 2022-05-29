Третина українців не повернулися до роботи — опитування — Finance.ua
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Третина українців не повернулися до роботи — опитування

Вчора 09:01Особисті фінанси
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За результатами опитування (26 квітня) групи «Рейтинг» — 39% досі не повернулися до роботи.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
А за результатами опитування наприкінці березня 21% респондентів зазначили: «втратив роботу і не працюю».
За даними опитування (на початку квітня) Ліги ділових клубів України, серед власників та CEO підприємств, через війну без роботи в секторі МСБ залишилися 1,2 млн українців.
За результатами опитування (проведеного у лютому-квітні) ЄБА 74% компаній планують зміни щодо персоналу.
Серед топ заходів: скорочення персоналу (13%), зменшення зарплат (11%) та звільнення працівників (2%).
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Довідка Finance.ua:

  • В Україні буде запущено єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботи.
  • український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на неї значно перевищує пропозицію;
  • у березні кількість непрацюючих підприємців становила 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; хто працює — 80,1%. Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих зменшилася майже вдвічі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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