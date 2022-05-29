Третина українців не повернулися до роботи — опитування

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

За результатами опитування (26 квітня) групи «Рейтинг» — 39% досі не повернулися до роботи.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

А за результатами опитування наприкінці березня 21% респондентів зазначили: «втратив роботу і не працюю».

За даними опитування (на початку квітня) Ліги ділових клубів України, серед власників та CEO підприємств, через війну без роботи в секторі МСБ залишилися 1,2 млн українців.

За результатами опитування (проведеного у лютому-квітні) ЄБА 74% компаній планують зміни щодо персоналу.

Серед топ заходів: скорочення персоналу (13%), зменшення зарплат (11%) та звільнення працівників (2%).

Довідка Finance.ua:

В Україні буде запущено єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботи.

український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на неї значно перевищує пропозицію;

у березні кількість непрацюючих підприємців становила 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; хто працює — 80,1%. Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих зменшилася майже вдвічі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.