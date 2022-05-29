В Україні буде запущено єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботи.
український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на неї значно перевищує пропозицію;
у березні кількість непрацюючих підприємців становила 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; хто працює — 80,1%. Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих зменшилася майже вдвічі.