Для украинцев запустят единую базу вакансий — Finance.ua

Для украинцев запустят единую базу вакансий

Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Для украинцев запустят единую базу вакансий

В Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так с самых больших сайтов по поиску работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы вакансиями», — сказано в сообщении.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса — в режиме реального времени.

«Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности», — отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев обо всех вариантах трудоустройства.

Справка Finance.ua:

украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение;

в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%. Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих уменьшилось почти вдвое;



к началу мая наиболее активными работодатели были в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Виннице. А вот наиболее активно ищут работу в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.

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