Для украинцев запустят единую базу вакансий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для украинцев запустят единую базу вакансий

Сегодня 15:01Казна и Политика
109
Для украинцев запустят единую базу вакансийДля украинцев запустят единую базу вакансий
В Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так с самых больших сайтов по поиску работы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы вакансиями», — сказано в сообщении.
Читайте также
Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса — в режиме реального времени.
«Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности», — отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
Место для вашей рекламы
Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев обо всех вариантах трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение;
  • в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%. Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих уменьшилось почти вдвое;
  • к началу мая наиболее активными работодатели были в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Виннице. А вот наиболее активно ищут работу в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.