25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары — Finance.ua

25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары

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25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары

Украинские беженцы в Польше могут получить помощь от государства. Однако большинству украинцев нужно самостоятельно искать работу и жилье. Поэтому журналисты собрали полезные ссылки для переселенцев, которые значительно упростят жизнь в чужом государстве.

Где искать жилье в Польше

Жилье в Польше обойдется примерно в 6-8 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Найти проживание украинцы могут с помощью следующих ресурсов:

ukrainenow.org/looking-for-help-abroad — бесплатное проживание;

prykhystok.in.ua/find — бесплатное подселение в польские семьи;

https://t.me/help_ukraina — помощь украинцам за границей;

https://t.me/helpukraineinpoland;

https://t.me/pomocUAVPL — поиск жилья в Польше и Словении;

Ukraiński Dom w Warszawie;

otodom.pl — аренда и покупка жилья в Польше;

https://gratka.pl/nieruchomosci — поиск квартир по нужным параметрам и ценам, с фотографиями жилья и контактами владельцев.

Транспорт в Польше

Украинцы могут бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта в Польше, например поездами PKP Intercity. Для этого при покупке билета на кассе нужно предъявить паспорт. Найти транспорт в Польше можно на следующих ресурсах:

Flixbus — бесплатный проезд на автобусах по Польше;

pkp.pl — покупка билетов на поезда по Польше;

jakdojade.pl — полезный сайт о польском общественном транспорте. Выберите на сайте свой город и введите местоположение, а затем адрес места, куда нужно добраться. Сайт построит наиболее удобный маршрут общественным транспортом между двумя точками;

moBILET — покупка онлайн-билетов на общественный транспорт;

UBER — популярный сервис для заказа такси в Польше.

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Работа в Польше

Найти работу в Польше без знания польского языка будет непросто. Переселенцы могут встать на учет в Бюро Труда и ждать, когда им предложат соответствующую вакансию. Также можно попробовать поискать работу самостоятельно на сайтах с вакансиями:

Сайты объявлений и другие полезные ресурсы

olx.pl — один из крупнейших польских сайтов объявлений, который хорошо знаком украинцам. Здесь можно найти работу или жилье, купить любые виды товаров или обменять одни товары на другие бесплатно (Категория «Zamienię»).

gumtree.pl — еще один сервис объявлений, аналогичный сайту OLX. Здесь можно оставить свои данные для работодателей, и они будут предлагать вам работу.

gratka.pl — третий самый популярный сайт объявлений.

Tropiciel okazji — приложение для шопинга в Польше. Можно найти акции в разных магазинах.

otomoto.pl — покупка и продажа автомобилей. Машины в Польше стоят недорого.

Ceneo — обширный каталог различных товаров.

Quizlet — сервис для изучения польского языка.

Справка Finance.ua:

если вы беженец в Польше, который получает социальные выплаты, и приняли решение уехать из Польши, то должны знать, что в некоторых случаях придется вернуть деньги с процентами. По ссылке рассказали, когда именно Польша будет требовать вернуть выплаты;

кстати, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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