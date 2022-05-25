25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары — Finance.ua
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25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары

Сегодня 16:02Личные финансы
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25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары25 полезных сайтов для беженцев в Польше: работа, жилье, транспорт и товары
Украинские беженцы в Польше могут получить помощь от государства. Однако большинству украинцев нужно самостоятельно искать работу и жилье. Поэтому журналисты собрали полезные ссылки для переселенцев, которые значительно упростят жизнь в чужом государстве.

Где искать жилье в Польше

Жилье в Польше обойдется примерно в 6-8 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Найти проживание украинцы могут с помощью следующих ресурсов:
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Транспорт в Польше

Украинцы могут бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта в Польше, например поездами PKP Intercity. Для этого при покупке билета на кассе нужно предъявить паспорт. Найти транспорт в Польше можно на следующих ресурсах:
  • Flixbus — бесплатный проезд на автобусах по Польше;
  • pkp.pl — покупка билетов на поезда по Польше;
  • jakdojade.pl — полезный сайт о польском общественном транспорте. Выберите на сайте свой город и введите местоположение, а затем адрес места, куда нужно добраться. Сайт построит наиболее удобный маршрут общественным транспортом между двумя точками;
  • moBILET — покупка онлайн-билетов на общественный транспорт;
  • UBER — популярный сервис для заказа такси в Польше.
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Работа в Польше

Найти работу в Польше без знания польского языка будет непросто. Переселенцы могут встать на учет в Бюро Труда и ждать, когда им предложат соответствующую вакансию. Также можно попробовать поискать работу самостоятельно на сайтах с вакансиями:

Сайты объявлений и другие полезные ресурсы

  • olx.pl — один из крупнейших польских сайтов объявлений, который хорошо знаком украинцам. Здесь можно найти работу или жилье, купить любые виды товаров или обменять одни товары на другие бесплатно (Категория «Zamienię»).
  • gumtree.pl — еще один сервис объявлений, аналогичный сайту OLX. Здесь можно оставить свои данные для работодателей, и они будут предлагать вам работу.
  • gratka.pl — третий самый популярный сайт объявлений.
  • Tropiciel okazji — приложение для шопинга в Польше. Можно найти акции в разных магазинах.
  • otomoto.pl — покупка и продажа автомобилей. Машины в Польше стоят недорого.
  • Ceneo — обширный каталог различных товаров.
  • Quizlet — сервис для изучения польского языка.

Справка Finance.ua:

  • если вы беженец в Польше, который получает социальные выплаты, и приняли решение уехать из Польши, то должны знать, что в некоторых случаях придется вернуть деньги с процентами. По ссылке рассказали, когда именно Польша будет требовать вернуть выплаты;
  • кстати, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.
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По материалам: УНІАН
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