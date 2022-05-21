Доведеться віддати з відсотками: що треба знати про повернення соціальних виплат у Польщі — Finance.ua

Доведеться віддати з відсотками: що треба знати про повернення соціальних виплат у Польщі

Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Доведеться віддати з відсотками: що треба знати про повернення соціальних виплат у Польщі

Польща проявляє непохитну солідарність з Україною під час повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави. З-поміж усіх європейських країн вона найбільше підтримує біженців, зокрема фінансово.

Втім, якщо ви є біженцем, який отримує соціальні виплати, й прийняли рішення виїхати з Польщі, то маєте знати, що в деяких випадках доведеться повернути гроші з відсотками. Розповідаємо, в яких саме.

Повернення соціальних виплат в Польщі

Якщо ви оформили тимчасовий захист у Польщі та отримуєте виплати, й вирішили виїхати з країни — обов’язково повідомте про це Управління соціального страхування (ZUS). В іншому разі вас можуть зобов’язати повернути фінансову допомогу, але вже з відсотками.

Водночас допомога біженцям виплачується лише в тому випадку, якщо вони перебувають у Польщі. Громадяни України, які планують виїжджати за межі країни більше, ніж на 30 днів, повинні повідомити про це в ZUS і відмовитися від отримання пільг, зокрема 500+.

«Попереджаю, у нас є можливість дізнатись, чи виїхала певна людина з нашої країни. Якщо іноземець отримує від нас гроші, і не повідомляє про свій виїзд з Польщі, йому доведеться повернути гроші з відсотками», — підкреслила регіональна представниця ZUS Івона Ковальська-Матіс.

Вона додала, що ZUS має доступ до різних державних реєстрів. При цьому, якщо буде потреба, то вони зможуть використати спеціальний реєстр українців, який веде прикордонна служба.

Куди і як повідомити про виїзд

Українці, які отримують польську грошову допомогу, перед виїздом можуть повідомити про це ZUS через платформу електронних послуг ( PUE ) установи соціального страхування. Потрібно лише вибрати форму POG і заповнити її.

Слід зазначити, що це стосується як тих, хто повертається в Україну, так і тих, хто має намір переїхати в іншу країну.

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