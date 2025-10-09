0 800 307 555
ТОП-10 бенефітів, які зараз пропонують українські компанії

Особисті фінанси
23
Якщо раніше бонуси від роботодавців асоціювалися здебільшого з безкоштовною кавою/печивом в офісі та корпоративами, то зараз компанії змінили підхід до «плюшок» для працівників.
Нове дослідження Benefits Research 2025, проведене Branding Community, Karpatia Benefits та People First Club за опитуванням 126 компаній із різних індустрій, виявило актуальні бенефіти, повідомляє Happy Monday.

Скільки грошей виділяють на бенефіти

Як показали результати опитування, у 2025 році середній бюджет компаній на бенефіти становить 65 тис. гривень на одного працівника.
При цьому максимальна сума інвестицій у людину, яку вдалося зафіксувати, — 395 тис. грн ($9600).
Рейтинг найпопулярніших бенефітів

Найпопулярніші корпоративні бенефіти залишаються класичними: оплачувана відпустка, лікарняні, навчальні програми, медичне страхування та реферальні бонуси.
Водночас компанії все частіше пропонують нові формати підтримки працівників. Серед них:
  • компенсація дитячого садка,
  • бюджети на генератори чи Starlink,
  • мікрогранти на особисті ініціативи,
  • military leave (відпустка для працівників-військовослужбовців),
  • програми підтримки ветеранів.
Також набирає популярності серед бенефітів підписка на інструменти штучного інтелекту — таку опцію вже пропонує майже половина опитаних роботодавців.
Як зазначають дослідники, у компаніях все частіше трапляється модель «кафетерію» щодо бенефітів. Вона передбачає, що співробітники можуть самостійно формувати пакет бенефітів у межах виділеного бюджету. Поки такий формат впровадили лише 18% компаній. Проте 10% планують розширити та автоматизувати процес у 2026 році.

Інші інсайти з дослідження

Більшість компаній пропонує добровільне медичне страхування, причому часто його покривають повністю. Натомість страхування життя доступне менш ніж у 20% роботодавців.
Активно зростає популярність програм підтримки ментального здоров’я: консультації з психологами та доступ до спеціалізованих платформ з’являються у багатьох компаніях. Проте користуються цими бенефітами лише 5−15% працівників.
Навчання залишається пріоритетом — 83% компаній інвестують у курси, конференції та мовні програми для своїх співробітників.
Що стосується військових питань, лише 34% роботодавців відкрито комунікують політику бронювання від мобілізації, а 38% вже впровадили програми підтримки військових та ветеранів.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
