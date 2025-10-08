0 800 307 555
укр
Роналду став першим футбольним мільярдером (подробиці)

Особисті фінанси
Контракт із саудівським клубом «Аль-Наср» вивів португальського гравця Роналду до обраної групи найбагатших спортсменів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо, футбольна кар’єра Кріштіану Роналду була низкою блискучих дебютів, від рекордного трансферу до мадридського «Реала» до того, як він забив більше голів у турнірах, ніж будь-хто в історії.
Тепер він здобув ще одну велику перемогу поза полем: ставши першим гравцем-мільярдером.
Протягом понад двох десятиліть у деяких найбільших європейських клубах, включаючи «Манчестер Юнайтед» та «Ювентус», 40-річний португальський гравець не соромився наживатися на своїй славі, роблячи прибуткові контракти з такими командами, як «Армані» та «Найк».
Але саме зараз він записався до вищих лав найбагатших спортсменів, підписавши в червні нове продовження контракту з саудівською командою «Аль-Наср», вартість якого перевищує 400 мільйонів доларів.

Статки Роналду

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, який вперше оцінює його статки, статки Роналду зросли до 1,4 мільярда доларів, що робить його першим футболістом, визначеним індексом, який досяг такого статусу.
Протягом тривалого часу він та Ліонель Мессі, з яким Роналду боровся за звання найкращого гравця, отримували схожу зарплату. Але їхні зарплати різко розійшлися у 2023 році, коли Роналду перейшов до країн Перської затоки, а Мессі приєднався до команди Major League Soccer «Інтер Маямі».

Історія успіху

Він виріс у бідності на острові Мадейра, кинувши школу у 14 років, щоб зосередитися на футболі.
Після переїзду на материк він здобув місцеву славу в лісабонському «Спортінгу», перш ніж приєднатися до великих європейських клубів і піднятися до лав найбільш високооплачуваних гравців. Це включало перехід до «Манчестер Юнайтед» у 2003 році та «Реал Мадрид» шість років потому, де він підписав один з найбільших футбольних контрактів того часу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
