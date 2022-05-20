Цены на бензин в Польше: сколько стоит заправить автомобиль — Finance.ua

Цены на бензин в Польше: сколько стоит заправить автомобиль

Сегодня 09:19 — Личные финансы

В Украине наблюдается трудная ситуация с топливом: цены на бензин бьют рекорды, а заправить машину практически негде. Особенно быстро дорожает автогаз. Украинские переселенцы в Польше тоже следят за ситуацией на рынке горючего. Журналисты «Униан» узнали, сколько стоит заправить автомобиль в Польше.

Цены на бензин в Польше

В последнее время на рынке топлива в Польше отмечено небольшое снижение цен, хотя в целом топливо подорожало с 2012 года.

За литр бензина А-95 водители платят в среднем 6,68 злотых (46,59 грн);

за А-98 — по 7,44 злотых (51,89 грн);

дизельное топливо в Польше стоит 7,50 злотых (52 грн.) за литр;

за литр премиального дизеля придется отдать 8,04 злотых (56,08 грн.);



литр сжиженного природного газа можно купить за 3,6 злотых (25,11 грн), а литр сжиженного нефтяного газа — за 1,66 злотого (11,58 грн).



Сколько бензина можно вывозить из Польши

Владельцы частных автомобилей и мотоциклов могут вывозить не больше 10 литров на транспортное средство в переносном контейнере. Коммерческий транспорт может вывезти из Польши 600 л топлива в стандартном баке.

В стандартном баке в контейнере специального назначения можно вывезти 200 литров горючего.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в дороге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.