Цены на бензин в Польше: сколько стоит заправить автомобиль — Finance.ua

В Украине наблюдается трудная ситуация с топливом: цены на бензин бьют рекорды, а заправить машину практически негде. Особенно быстро дорожает автогаз. Украинские переселенцы в Польше тоже следят за ситуацией на рынке горючего. Журналисты «Униан» узнали, сколько стоит заправить автомобиль в Польше.
Цены на бензин в Польше
В последнее время на рынке топлива в Польше отмечено небольшое снижение цен, хотя в целом топливо подорожало с 2012 года.
За литр бензина А-95 водители платят в среднем 6,68 злотых (46,59 грн);
за А-98 — по 7,44 злотых (51,89 грн);
дизельное топливо в Польше стоит 7,50 злотых (52 грн.) за литр;
за литр премиального дизеля придется отдать 8,04 злотых (56,08 грн.);
литр сжиженного природного газа можно купить за 3,6 злотых (25,11 грн), а литр сжиженного нефтяного газа — за 1,66 злотого (11,58 грн).
Сколько бензина можно вывозить из Польши
Владельцы частных автомобилей и мотоциклов могут вывозить не больше 10 литров на транспортное средство в переносном контейнере. Коммерческий транспорт может вывезти из Польши 600 л топлива в стандартном баке.
В стандартном баке в контейнере специального назначения можно вывезти 200 литров горючего.
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