Активність пошукачів за рік зросла у 4 рази — Finance.ua

Активність пошукачів за рік зросла у 4 рази Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Активність пошукачів за рік зросла у 4 рази

Криза на ринку праці підвищила активність українців у пошуках роботи. На початку війни відбулося повне завмирання ринку праці. Роботодавці та працівники переймалися насамперед безпекою, підбір персоналу припинився, спеціалісти теж не займалися пошуком роботи. У червні триває поступове відновлення ринку праці, проте цей процес відбувається повільними темпами. Актуальних вакансій на сайті grc.ua досі у 4,5 разів менше, ніж було до війни.

Чи шукають роботу українці?

Пошукачі проявляють більшу активність. Це зрозуміло: більшість українців або втратили роботу, або отримують не повну заробітну плату. Бажаючих знайти роботу чи підробіток набагато більше, ніж вакансій. Щотижня додається майже 10% нових користувачів сайту grc.ua, тривалість сеансу (тобто час, скільки пошукач користується сайтом та шукає інформацію про вакансії) на 89% більше, ніж у аналогічний період минулого року. Лише за минулий тиждень було майже 12 тисяч відгуків на вакансії. Кількість пошукачів, які заходила на сайт у пошуках роботи, досягла показників червня минулого року. Водночас варіантів роботи зараз значно менше, аніж це було, тому на всіх охочих знайти роботу вакансій не вистачає.

Літо, зазвичай, характеризується зниженням активності на ринку праці, а пік активності припадає на початок бізнес-сезону у вересні. Цього літа відпустки не планує переважна більшість українців. Пошукачі зараз активно шукають роботу чи підробіток. У червні на 1 вакансію на grc.ua в середньому відгукується 12 осіб. Для порівняння, в аналогічний період минулого року цей показник був у 4 рази менший. Цьому сприяє не лише зменшення кількості вакансій, але і більш свідомий підхід до пошуку роботи.

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Кандидати змінили своє ставлення до процесу пошуку роботи. Все рідше пошукачі просто чекають, поки роботодавець зверне на них увагу, і все частіше використовують для пошуку роботи всі доступні канали.

Найактивніше шукають роботу та відгукуються на вакансії адміністративні працівники, ІТ-спеціалісти, студенти та фахівці, які починають кар’єрний шлях, менеджери з продажів, водії та спеціалісти з логістики. Найвища конкуренція серед представників вищого менеджменту та адміністративного персоналу, у них на одну вакансію претендує в середньому 14 кандидатів.

Довідка Finance.ua:

за даними work.ua, на одну вакансію претендують 15-20 кандидатів. Лідерами з кількості актуальних вакансій є напрямки, пов’язані з продажами. Також у список найпопулярніших спеціальностей входять водії, бухгалтери, логісти та робітничі спеціальності, а кількість пропозицій роботи у готельному та туристичному бізнесі впала;

середня заробітна плата у червні у всіх вакансіях на grc.ua складає 20 100 грн.



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