10 вакансій для працівників без досвіду — Finance.ua

10 вакансій для працівників без досвіду 24.06.2022, 13:04 — Особисті фінанси

10 вакансій для працівників без досвіду

Через повномасштабну війну кількість безробітних в Україні постійно зростає. Підприємства та організації багатьох галузей скорочують працівників та закриваються. Та що робити тим, хто готовий шукати досвід у новій професії та вчитися новому? У добірці від Work.ua аналітики зібрали 10 актуальних вакансій, де роботодавці готові взяти працівникв без досвіду роботи.

Зарплата: 20 000 грн.

Компанія Greative Mind шукає у свою команду дизайнера обкладинок відео для YouTube на дистанційну роботу. Кандидату важливо володіти фотошопом на середньому рівні та вище і мати розуміння композиції. Працівник буде аналізувати поточні тренди та створювати обкладинки.

Умови роботи: графік роботи — 5/2 з вівторка по суботу, неділя та понеділок — вихідні.

Зарплата: 10 000 грн.

Онлайн-школа бухгалтерії AVS шукає асистента з маркетингу в Києві. Роботодавець очікує від кандидата зацікавленості в digital-маркетингу та сфері онлайн-освіти, вміння самостійно організувати свою роботу. Працівник буде готувати аналітику, лендинги на конструкторах, проводити інтеграції лендингів з сервісом емейл-розсилок, писати та налаштовувати листи, взаємодіяти з підрядниками, створювати трансляції на YouTube та інше.

Умови роботи: компенсація за трансляції в вечірній час, офіційне працевлаштування, прокачування знань у digital-маркетингу.

Зарплата: до 15 000 грн.

Сервіс доставлення Glovo у пошуках кур’єра на транспорті в Івано-Франківську. Кур’єр повинен буде доставляти невеликі замовлення, вагою до 9 кілограмів містом.

Радіус обмежений, тому не потрібно буде привозити доставлення з одного кінця міста в інше.

Умови роботи: щотижневі виплати та гнучкий графік — кур’єр самостійно вирішує, коли розпочинати доставку.

Зарплата: 12 000-14 000 грн.

Мережа магазинів цифрової техніки MTA шукає бухгалтера-касира у місті Чернівці. За словами роботодавця, робота дуже відповідальна. Кандидат на посаду повинен мати освіту в фінансовій сфері, бути готовим до обрахунків та роботи з великими сумами грошей. Працівнику потрібно приймати готівку від співробітників, магазинів, партнерів та автоперевізників, оплачувати поточні рахунки компанії, сплачувати податки, видавати заробітну плату співробітникам та інше.

Умови роботи: робота за графіком з 9:00 до 18:00 з понеділка до п’ятниці, оплачувані відпустки та лікарняні.

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Зарплата: 14 000-20 000 грн + премії.

Компанія «Фишер-Мукачево» шукає пресувальника в Мукачево. Досвід роботи оператором на виробництвах буде перевагою для кандидата. Ще потрібно працювати за комп’ютером на рівні впевненого користувача.

Умови роботи: графік роботи позмінний: перша зміна з 6:20 до 17:00, друга зміна з 17:00 до 3:30. Зміни чергуються щотижня, можлива робота в суботу. Наднормові години оплачуються, є харчування за пільговою ціною (комплекс — 7 грн), безкоштовне транспортування й щорічні медичні обстеження працівників.

Зарплата: 10 000-15 000 грн.

Вугільне підприємство DTEK запрошує на роботу без професії різноробочого у Павлоград із Лозової. Роботодавець пропонує отримати професію коштом коштів підприємства та гарантоване місце роботи.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет (часткова компенсація опалення або забезпечення вугіллям, доставка до/з робочого місця, забезпечення спецодягом та спецвзуттям, дві відпустки на рік; оздоровчі путівки), медичне страхування, забезпечення житлом, змінний графік роботи.

Зарплата: 12 000 грн.

IT-компанія Insoft Ukraine шукає помічника керівника на дистанційну роботу. Роботодавець очікує від працівника володіння англійською мовою на рівні Intermadiate, володіння письмовою українською, здатності працювати самостійно, швидко навчатися та орієнтуватися на результат. Перевагою буде наявність навичок у сфері психології або менеджменту.До обов’язків працівника входять: виконання доручень керівника, допомога та вирішення організаційних завдань, ведення документації, пошук та аналіз необхідної інформації.

Умови роботи: віддалена робота.

Зарплата: 25 000 грн.

Мережа косметологічних центрів «Лазерхауз» у пошуку косметолога в Тернополі. Вимоги до кандидата — наявність медичної освіти. До обов’язків працівника входитиме надання косметологічних послуг для обличчя: пілінги, чищення, ін’єкції, видалення татуювань, підбір та рекомендації клієнтам щодо домашнього догляду.

Умови роботи: графік роботи — 2 дні на тиждень. Роботодавець пропонує навчання з подальшим працевлаштуванням. Працівники отримують −50% на послуги компанії.

Зарплата: 15 000 — 30 000 грн.

У Києві шукають майстра-початківця з навичками якісного та швидкого виконання манікюру, вирівнювання нігтевої пластини, покриття гель-лаком під кутикулу.

Умови роботи: робочий графік індивідуальний — з 10:00 до 21:00 позмінно. Усі матеріали надає студія, майстер повинен мати лише інструменти. Оплата за роботу щоденна.

Зарплата: 15 000-20 000 грн.

Піцерія «Datterino» в Києві шукає піцейоло, який готовий навчатися і професійно розвиватися. Знадобиться досвід роботи з дерев’яною пічкою, а також любов до італійської піци та процесу її випікання.

Умови роботи: графік роботи — 3/3 або 4/4 з 10:00 до 22:00. Є преміальна система, а понаднормова праця оплачується додатково.

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