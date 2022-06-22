15 цікавих вакансій, на які готові взяти студентів — Finance.ua

15 цікавих вакансій, на які готові взяти студентів

Вчора 15:03 — Особисті фінанси

15 цікавих вакансій, на які готові взяти студентів

Літня пора — це традиційно час пошуку роботи для студентів. Експерти Work.ua пошукали пропозиції, які можуть зацікавити студентів на канікулах, абітурієнтів, що вже планують підробляти, й просто кандидатів з невеликим досвідом роботи.

Київ

У столиці зараз 860 вакансій, на які розглядають студентів. Ось деякі з них.

В онлайн-школу бухгалтерії AVS потрібен асистент з маркетингу на зарплату 10 000 грн. Шукають уважного, самостійного кандидата, який цікавиться digital-маркетингом та сферою онлайн-освіти.

«Асистент з маркетингу виконує практичну реалізацію маркетингової воронки проєкту: актуалізує сайти на конструкторі лендингів, налаштовує листи в сервісі емейл-розсилок, готує технічне завдання для трафік-менеджерів, готує аналітику по різних каналах трафіку, забезпечує ефективне проведення промовебінарів і т. ін.», — описують обовʼязки у вакансії.

Також роботодавець додає, що іноді треба буде працювати у вечірній час (модерувати вебінари), за це передбачена додаткова оплата.

Для роботи в офісі в Києві, наповнення сайту інформацією — заповнення карток товарів, категорій, атрибутів — шукають контент-менеджера. Писати потрібно буде про товари для дому, саду та городу.

На посаду розглядають студентів, але досвід роботи у вимогах також є. У вакансії вказано зарплату 12 000 грн — це ставка плюс відсоток.

Менеджера з продажу, який телефонуватиме колишнім користувачам і повертатиме їх «у сімʼю», потребують у Megogo. Шукають впевненого користувача ПК, зі знанням української та російської та, бажано, досвідом роботи в колцентрі, продажах B2C.

Час роботи — з 10:00 до 19:00, два «плаваючих» вихідних на тиждень. Зарплата — ставка плюс відсоток.

Дніпро

У Дніпрі на цей час майже 250 вакансій для студентів.

Допомагати клієнтам із вибором у телефонному режимі, стежити за новинками в електроніці та сервісах — вказано серед обовʼязків оператора контакт-центру Comfy у Дніпрі.

Розглядають шукачів, які вільно спілкуються державною мовою, емоційно стійкі, доброзичливі, тактовні.

Наразі відкриті вакансії з графіком 4/2 та 2/2, ділиться роботодавець. Також є можливість працювати віддалено, але тільки після 3 місяців випробувального терміну. Зарплату у вакансії не вказано.

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Простір OLOS-Art, який займається проведенням артподій, розмістив на Work.ua вакансію адміністратора із зарплатою 7 000-9 000 грн.

Від кандидатів на цю посаду очікують тяги до мистецтва, відповідальності та комунікабельності, базових знань графічного редактора для оформлення афіш. Адміністратор буде організовувати культурні проєкти, вести соцмережі, виконувати доручення керівника, адміністративні завдання та кур’єрську роботу.

Ресторан італійської кухні Giannivino шукає барбека (це вступна посада у професії бармена) на неповну зайнятість та зарплату від 2 500 до 4 000 грн плюс чайові.

Роботодавець вказує: бажано, щоб кандидат був «не зануда, готовий відкривати для себе щось нове і такий, що любить бути корисним, фанат естетики, чистоти й усього прекрасного, готовий багато навчатися і багато працювати, готовий з головою поринути у світ Італії».

Ужгород

75 вакансій для студентів зараз розміщено в Ужгороді. Для цієї добірки команда контенту Work.ua вибрала такі вакансії.

Компанія «Жжук» шукає продавця-консультанта мобільних телефонів та аксесуарів. У вакансії вказані такі основні функції на посаді:

консультація клієнтів щодо товарів та акцій;

продаж товарів безготівково, готівкою та в кредит;

робота з касовим апаратом (навчають);

викладання товару;

участь у прийомі-переміщенні товарів та інвентаризації.

Зарплата у вакансії не вказана, але зазначено, що виплати відбуватимуться двічі на місяць, є бонуси та мотиваційні програми.

Візажист потрібен у салон Pied-De-Poule в Ужгороді. Хоча вакансія для студентів, тут шукають людей з досвідом, тож робота підійде, якщо вона буде для вас не першою.

Від кандидатів очікують вміння робити корекцію та фарбування, ламінування або біофіксацію брів, ламінування вій та різні види макіяжів.

Працювати потрібно буде за графіком 2/2. Середня очікувана зарплата — 16 000 грн (це 50% від кожного чеку, та варто врахувати, що працювати треба буде зі своєю косметикою).

Web-дизайнер у Мукачево

«Для підтримки довгострокового проєкту великого замовника з Німеччини в команду компанії потрібен web-дизайнер з навичками програмування, присутнім художнім смаком і відчуттям стилю», — пишуть у вакансії.

На посаді потрібно буде планувати розробку вебдизайну, розробляти дизайн UI/UX-елементів сайтів, виконувати підтримку та рефакторинг наявних застосунків. Вимагається знання Framer X, Illustrator/Sketch/Photoshop, HTML5/CSS3, React.js/Javascript.

Робота в Мукачево, а кандидатів шукають в Ужгороді. Зарплата — за результатами співбесіди.

Житомир

Житомирські роботодавці можуть запропонувати студентам 50 вакансій.

Студента з Житомира готові взяти на роботу пилорамником на стрічковій пилорамі, оциліндровочному та обрізному станках.

Кандидатам потрібно бути фізично сильними та витривалими, не мати шкідливих звичок, бути працьовитими та старанними.

Щомісячна оплата праці залежатиме від виробітку і складе 13 000-17 000 грн, обіцяє роботодавець.

Водіїв таксі шукає великий автопарк Bolt у Житомирі. Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам потрібно мати водійське посвідчення та стаж водіння від 2 років. Досвід роботи в таксі або службі доставки буде перевагою.

На цій роботі треба буде виконувати пасажирські перевезення в межах міста. Зарплата складає 55% від каси й може сягати 25 000 грн, зазначає роботодавець.

Педагог раннього розвитку, вчитель (підготовка до школи) потрібен до дитячого центру «Капітошка». На цій посаді потрібно буде вести заняття, розробляти нові ідеї та програми для розвитку дітей.

Серед вимог до шукачів вказано: «Вища педагогічна освіта, досвід роботи, якщо є. Якщо ні, то ми навчимо». Також майбутньому працівнику треба бути готовим навчатися, розвиватися та креативити.

Це робота на неповний день. Зарплата — 5 000 грн.

Полтава

У Полтаві наразі розміщено 66 вакансій, на які готові взяти студентів. Знайомимо вас з трьома:

Мережа розважальних комплексів Crazy Land запрошує до співпраці івент-менеджера, бажано з досвідом роботи в ресторані або у сфері продажів. Серед обовʼязків цього фахівця буде:

прийняття замовлень на проведення заходів;

організація подій;

комунікація з гостями.

Роботодавець шукає клієнтоорієнтованих, відповідальних, спрямованих на результат людей, з активною життєвою позицією. Розмір зарплати обговорюватиметься на співбесіді.

Easy English, мовні курси, шукає в Полтаві людину з високим рівнем знання англійської мови. На позицію викладача розглядають студентів останніх курсів. У вимогах також вказано відповідальність у підготовці та проведенні занять, любов до дітей, пунктуальність, відповідальність та комунікабельність.

Вилка зарплати — 10 000-20 000 грн.

Лікарю, який займається стоматологічною допомогою, реставрацією, ендодонтією та ортопедією, потрібен асистент. Роботодавець розглядає на посаду студентів, є вимога щодо незакінченої вищої освіти.

Робота неподалік від центру Полтави, графік — з 9:00 до 18:00. У вакансії вказано зарплату 6 000-9 000 грн.

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