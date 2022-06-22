15 цікавих вакансій, на які готові взяти студентів — Finance.ua

15 цікавих вакансій, на які готові взяти студентів
Літня пора — це традиційно час пошуку роботи для студентів. Експерти Work.ua пошукали пропозиції, які можуть зацікавити студентів на канікулах, абітурієнтів, що вже планують підробляти, й просто кандидатів з невеликим досвідом роботи.
Київ
У столиці зараз 860 вакансій, на які розглядають студентів. Ось деякі з них.
В онлайн-школу бухгалтерії AVS потрібен асистент з маркетингу на зарплату 10 000 грн. Шукають уважного, самостійного кандидата, який цікавиться digital-маркетингом та сферою онлайн-освіти.
«Асистент з маркетингу виконує практичну реалізацію маркетингової воронки проєкту: актуалізує сайти на конструкторі лендингів, налаштовує листи в сервісі емейл-розсилок, готує технічне завдання для трафік-менеджерів, готує аналітику по різних каналах трафіку, забезпечує ефективне проведення промовебінарів і т. ін.», — описують обовʼязки у вакансії.
Також роботодавець додає, що іноді треба буде працювати у вечірній час (модерувати вебінари), за це передбачена додаткова оплата.
Менеджера з продажу, який телефонуватиме колишнім користувачам і повертатиме їх «у сімʼю», потребують у Megogo. Шукають впевненого користувача ПК, зі знанням української та російської та, бажано, досвідом роботи в колцентрі, продажах B2C.
Час роботи — з 10:00 до 19:00, два «плаваючих» вихідних на тиждень. Зарплата — ставка плюс відсоток.
Дніпро
У Дніпрі на цей час майже 250 вакансій для студентів.
Простір OLOS-Art, який займається проведенням артподій, розмістив на Work.ua вакансію адміністратора із зарплатою 7 000-9 000 грн.
Від кандидатів на цю посаду очікують тяги до мистецтва, відповідальності та комунікабельності, базових знань графічного редактора для оформлення афіш. Адміністратор буде організовувати культурні проєкти, вести соцмережі, виконувати доручення керівника, адміністративні завдання та кур’єрську роботу.
Ресторан італійської кухні Giannivino шукає барбека (це вступна посада у професії бармена) на неповну зайнятість та зарплату від 2 500 до 4 000 грн плюс чайові.
Роботодавець вказує: бажано, щоб кандидат був «не зануда, готовий відкривати для себе щось нове і такий, що любить бути корисним, фанат естетики, чистоти й усього прекрасного, готовий багато навчатися і багато працювати, готовий з головою поринути у світ Італії».
Ужгород
75 вакансій для студентів зараз розміщено в Ужгороді. Для цієї добірки команда контенту Work.ua вибрала такі вакансії.
«Для підтримки довгострокового проєкту великого замовника з Німеччини в команду компанії потрібен web-дизайнер з навичками програмування, присутнім художнім смаком і відчуттям стилю», — пишуть у вакансії.
На посаді потрібно буде планувати розробку вебдизайну, розробляти дизайн UI/UX-елементів сайтів, виконувати підтримку та рефакторинг наявних застосунків. Вимагається знання Framer X, Illustrator/Sketch/Photoshop, HTML5/CSS3, React.js/Javascript.
Робота в Мукачево, а кандидатів шукають в Ужгороді. Зарплата — за результатами співбесіди.
Житомир
Житомирські роботодавці можуть запропонувати студентам 50 вакансій.
Водіїв таксі шукає великий автопарк Bolt у Житомирі. Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам потрібно мати водійське посвідчення та стаж водіння від 2 років. Досвід роботи в таксі або службі доставки буде перевагою.
На цій роботі треба буде виконувати пасажирські перевезення в межах міста. Зарплата складає 55% від каси й може сягати 25 000 грн, зазначає роботодавець.
Easy English, мовні курси, шукає в Полтаві людину з високим рівнем знання англійської мови. На позицію викладача розглядають студентів останніх курсів. У вимогах також вказано відповідальність у підготовці та проведенні занять, любов до дітей, пунктуальність, відповідальність та комунікабельність.