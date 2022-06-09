Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій — Finance.ua

Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій
Релокація підприємств та
працівників у Західний регіон України
спричинила структурні
зміни ринку праці.
Частка актуальних
вакансій в західних областях країни в червні збільшилася,
порівнюючи з довоєнним періодом. Не
зважаючи на внутрішню міграцію конкуренція
у Львівській, Івано-Франківській та
інших областях Західної України
залишається найнижчою,
тому влаштуватися на роботу легше.
Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового
порталу grc.ua.
З квітня 2022 року частка актуальних вакансій на Заході України збільшилася
це пояснюється, по-перше, тим, що на фоні відчутного падіння ринку праці у областях, які постраждали від війни найбільше, підприємствам Західної України вдалося зберегти свою діяльність;
по-друге, компанії, які скористалися державною програмою релокації, вже відновили свою діяльність на новому місці.
За
даними Міністерства економіки України,
завершили переїзд з областей, де тривають
бойові дії, вже 606 підприємств. Відновили
роботу на нових локаціях 392 компанії.
Загалом на релокованих підприємствах
працюють десятки тисяч людей. Таким
чином, більше можливостей
для працевлаштування є не лише в
українців, які переїхали разом зі своїми
роботодавцями, але й у місцевих жителів
Західної України.
Найбільш затребувані професії у Західній Україні
Перелік
найбільш затребуваних професій у
Західній Україні майже співпадає зі
всеукраїнською статистикою. Щоправда,
до десятки спеціалістів, для яких
найбільше роботи, не потрапили представники
сфери маркетинг, реклама та PR,
а також медики та фармацевти, для яких
загалом в Україні багато вакансій.
Найчастіше в областях
західного регіону країни шукають
продавців, касирів, менеджерів з продажу,
працівників сфери транспорту та
логістики, робітничий персонал,
будівельників. Затребуваними також є
ІТ-спеціалісти.
Не
зважаючи на те, що західні області дали
прихисток багатьом внутрішнім
переселенцям, конкуренція на робочі
місця в цьому регіоні набагато нижча,
аніж в інших частинах країни. У
Львові та Львівській області на початок
червня зафіксована найнижча конкуренція
в Україні, тут на одне робоче місце в
середньому претендує 1 кандидат.
З низькою конкуренцією зустрічаються
також пошукачі всіх інших областей
Західної України. Тут в середньому не
більше трьох претендентів на посаду.
Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій
області 17 спеціалістів на 1 робоче місце.
В Одеській області показник конкуренції
складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте
показник досить високий — на одне робоче
місце в середньому претендує 9-10 осіб.
Яку зарплату пропонують
У
Львові на початку червня пропонують
високу середню зарплату у розмірі23 200
грн.На її рівень впливає
велика кількість вакансій для спеціалістів
ІТ-сфери, у яких традиційно високі
щомісячні компенсації.
В
інших областях Західної України не такі
високі зарплати. В Чернівецькій області
медіанна зарплата на початку червня
складає 17 100 грн, у Закарпатській —
16 300 грн, в Івано-Франківській — 15 100
грн, в Рівненській — 15 000 грн.
Трохи
нижчі зарплати в середньому пропонують
у Хмельницькій області — 13 900 грн, у
Тернопільській області — 12 100 грн,
найнижча середня зарплата серед усіх
областей Західної України у Волинській
області — 11 300 грн.
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