Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій — Finance.ua

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Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій

Вчора 19:02Особисті фінанси
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Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансійОгляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій
Релокація підприємств та працівників у Західний регіон України спричинила структурні зміни ринку праці. Частка актуальних вакансій в західних областях країни в червні збільшилася, порівнюючи з довоєнним періодом. Не зважаючи на внутрішню міграцію конкуренція у Львівській, Івано-Франківській та інших областях Західної України залишається найнижчою, тому влаштуватися на роботу легше.
Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

З квітня 2022 року частка актуальних вакансій на Заході України збільшилася

  • це пояснюється, по-перше, тим, що на фоні відчутного падіння ринку праці у областях, які постраждали від війни найбільше, підприємствам Західної України вдалося зберегти свою діяльність;
  • по-друге, компанії, які скористалися державною програмою релокації, вже відновили свою діяльність на новому місці.
За даними Міністерства економіки України, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії, вже 606 підприємств. Відновили роботу на нових локаціях 392 компанії. Загалом на релокованих підприємствах працюють десятки тисяч людей. Таким чином, більше можливостей для працевлаштування є не лише в українців, які переїхали разом зі своїми роботодавцями, але й у місцевих жителів Західної України.

Найбільш затребувані професії у Західній Україні

Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.
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Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни. У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат.
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З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду. У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб.

Яку зарплату пропонують

У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн. На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.
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В інших областях Західної України не такі високі зарплати. В Чернівецькій області медіанна зарплата на початку червня складає 17 100 грн, у Закарпатській — 16 300 грн, в Івано-Франківській — 15 100 грн, в Рівненській — 15 000 грн.
Трохи нижчі зарплати в середньому пропонують у Хмельницькій області — 13 900 грн, у Тернопільській області — 12 100 грн, найнижча середня зарплата серед усіх областей Західної України у Волинській області — 11 300 грн.
Огляд ринку праці західних областей України: зарплати, конкуренція, кількість вакансій
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За матеріалами: Finance.ua
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