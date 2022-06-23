Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки вони отримуватимуть — Finance.ua

Безробітних залучатимуть до громадських робіт: скільки вони отримуватимуть Вчора 10:00 — Особисті фінанси

На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстровано 274 тисячі безробітних, а вакансій лише 22 тисячі. Бюджет фонду з безробіття цього року становить 19 млрд грн.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла перший віце-прем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко.

Чиновниця розповіла, що в Україні припинятимуть виплати з безробіття людям, які протягом 30 днів перебувають за межами України.

Також Свириденко заявила, що безробітних, яким не підберуть потрібних вакансій, залучатимуть до громадських робіт.

«Наше завдання забезпечити людей роботою. На сьогодні громадські роботи будуть визначатися переліком військово-цивільних адміністрацій. Це можуть бути роботи і в сільському господарстві, і у благоустрої міст. На сьогодні середня виплата з безробіття становить 4750 грн. Якщо людям запропонують громадські роботи, вони отримають мінімальну зарплату — 6500 грн», — сказала Юлія Свириденко.

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Вона додала, що спочатку в центрах зайнятості людям пропонуватимуть наявні вакансії, які відповідатимуть їхнім умінням, навичкам та професії. Якщо таких не буде — запропонують громадські роботи.

Також вона нагадала, що в Україні діє програма, яка передбачає компенсацію роботодавцям, які беруть на роботу переселенців. За кожного переселенця роботодавець отримує 6500 грн щомісяця.

Інформація Finance.ua:

раніше ми писали, що безробітних в Україні залучатимуть до будівництва. Уряд вирішив реформувати сферу зайнятості в Україні. Зокрема, планується залучати безробітних до суспільно корисних робіт — розбору завалів чи будівництва. Кожному залученому до суспільно корисних робіт держава платитиме зарплату у розмірі мінімальної;

в Україні запускають грантові програми «єРобота». Важливим акцентом усіх цих програм є створення нових робочих місць та можливість онлайн-формування заяви на отримання гранту. Усі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.

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