Безработных в Украине будут привлекать к строительству — Finance.ua

Безработных в Украине будут привлекать к строительству

Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Правительство решило реформировать сферу занятости в Украине. В частности, планируется привлекать безработных к общественно полезным работам — разбору завалов или строительству.

«Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что нужно делать в каждом конкретном регионе — будет определять местная власть», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что каждому привлеченному к общественно полезным работам государство будет платить зарплату в размере минимальной.

Читайте также Как получить статус безработного на временно оккупированной территории

«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул он.

Шмыгаль объяснил, что отныне человек лишается статуса и выплат по безработице, если он находится за границей более 30 дней во время военного положения.

«Наша задача сейчас проста и понятна — каждый должен работать на победу. Для этого нужно консолидировать все возможные ресурсы», — добавил премьер.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.