Безработных в Украине будут привлекать к строительству — Finance.ua
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Безработных в Украине будут привлекать к строительству

Сегодня 19:12Казна и Политика
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Правительство решило реформировать сферу занятости в Украине. В частности, планируется привлекать безработных к общественно полезным работам — разбору завалов или строительству.
«Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что нужно делать в каждом конкретном регионе — будет определять местная власть», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что каждому привлеченному к общественно полезным работам государство будет платить зарплату в размере минимальной.
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«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул он.
Шмыгаль объяснил, что отныне человек лишается статуса и выплат по безработице, если он находится за границей более 30 дней во время военного положения.
«Наша задача сейчас проста и понятна — каждый должен работать на победу. Для этого нужно консолидировать все возможные ресурсы», — добавил премьер.
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По материалам: suspilne.media
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