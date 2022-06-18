Как получить статус безработного на временно оккупированной территории — Finance.ua

Как получить статус безработного на временно оккупированной территории
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставило разъяснение, как жителям ВОТ или территорий, где ведутся боевые действия, подать заявление о предоставлении или восстановлении статуса безработного и назначении государственного пособия.
Заметим, что в безопасных регионах можно зарегистрироваться как дистанционно (через портал или мобильное приложение «Дія»), так и оффлайн — обратиться лично в ближайший Центр занятости.
Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственное пособие, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн.
Максимальный размер пособия по безработице на время действия военного положения — 9750 грн.
Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а пособие назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.
Однако заметим, что государство прекращает выплачивать пособие тем зарегистрированным безработным, которые находятся за границей более 30 дней.
Предоставление статуса безработного внутренне перемещенным лицам, а также лицам, находящимся на ВОТ или на территории, где идут боевые действия, — при условии, что люди не имеют документов, необходимых для регистрации их как безработных и/или документального подтверждения страхового стажа, трудовой деятельности, заработной платы (дохода, денежного обеспечения) — проводится на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах.
Справка Finance.ua:
20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячного пособия. Однако команда Минцифры получила немало вопросов по новой функции, поэтому эксперты дали ответы на часто задаваемые вопросы;
на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована. Как это происходит — мы рассказывали по ссылке.
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