Как получить статус безработного на временно оккупированной территории — Finance.ua

Как получить статус безработного на временно оккупированной территории

Сегодня 17:02 — Личные финансы

Как получить статус безработного на временно оккупированной территории

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставило разъяснение , как жителям ВОТ или территорий, где ведутся боевые действия, подать заявление о предоставлении или восстановлении статуса безработного и назначении государственного пособия.

Заметим, что в безопасных регионах можно зарегистрироваться как дистанционно (через портал или мобильное приложение «Дія»), так и оффлайн — обратиться лично в ближайший Центр занятости.

Читайте также Как вынужденным переселенцам получить статус безработного, если документы утрачены

Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственное пособие, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн.

Есть пять вариантов, как это сделать:

подать заявление в электронной форме через «Дію»;

заполнить онлайн-анкету;

воспользоваться ботом;

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;

обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.

Максимальный размер пособия по безработице на время действия военного положения — 9750 грн.

Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а пособие назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.

Однако заметим, что государство прекращает выплачивать пособие тем зарегистрированным безработным, которые находятся за границей более 30 дней.

Предоставление статуса безработного внутренне перемещенным лицам, а также лицам, находящимся на ВОТ или на территории, где идут боевые действия, — при условии, что люди не имеют документов, необходимых для регистрации их как безработных и/или документального подтверждения страхового стажа, трудовой деятельности, заработной платы (дохода, денежного обеспечения) — проводится на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах.

Справка Finance.ua:

20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячного пособия. Однако команда Минцифры получила немало вопросов по новой функции, поэтому эксперты дали ответы на часто задаваемые вопросы;

на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована. Как это происходит — мы рассказывали по ссылке.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.