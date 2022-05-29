Допомога безробітним у «Дія»: у Мінцифри відповіли на найпоширеніші питання — Finance.ua

Допомога безробітним у «Дія»: у Мінцифри відповіли на найпоширеніші питання

Вчора 11:32 — Особисті фінанси

Допомога безробітним у «Дія»: у Мінцифри відповіли на найпоширеніші питання

20 травня у застосунку та на порталі «Дія» запустили послугу з оформлення статусу безробітного та отримання щомісячної допомоги. Однак команда Мінцифри отримала чимало запитань про нову функцію, тому експерти дали відповіді на поширені запитання щодо неї.

У застосунку помилка, ви не можете отримати допомогу. «Дія» не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС, що це означає?

Ця послуга доступна тільки людям, які є в переліку Пенсійного фонду України, і місця працевлаштування яких розташовані на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій. Але якщо послуга вам недоступна, то радимо дізнатися причину у ПФУ. Або скористатися послугою з реєстрації в центрі зайнятості на порталі «Дія».

Чи потрібно мені після подачі заяви звільнятися з місця роботи, якщо я не отримую дохід?

Реєстрація безробітного в Центрі зайнятості означає звільнення та пошук роботи для нього. Тому, якщо бажаєте отримати статус безробітного та виплати, вам необхідно звільнитися з поточного місця роботи.

Хочу отримати статусу безробітного, але мій центр зайнятості не працює.

Зараз є певні обмеження у виборі центрів зайнятості в деяких областях України. Через те що деякі з них призупинили роботу через воєнний стан.

Яким буде розмір виплат після отримання статусу безробітного?

Він буде рахуватися у відсотковому співвідношенні до середнього доходу людини та залежно від її страхового стажу. Для уточнення цього питання краще звернутися до вашого центру зайнятості.

Подав заяву, але її розглядають більше як 3 робочі дні.

Заява автоматично надсилається до центру зайнятості на опрацювання фахівцем. Статус, який відображається в «Дії», передають саме звідти. Тому фахівці радять звернутися туди, де ви подавали заяву, щоб уточнити причину її довгого опрацювання.

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