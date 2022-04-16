На допомогу безробітним виділили додатковий мільярд — Finance.ua

На допомогу безробітним виділили додатковий мільярд

Вчора 13:36 — Особисті фінанси

Кабмін виділив ще 1,2 мільярда Міністерству економіки для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, кошти у розмірі 1,259 млрд гривень було виділено із резервного фонду державного бюджету країни.

Мельничук зазначив, що гроші будуть направлені на виплати громадянам, які втратили роботу через активні бойові дії та воєнний стан.

Як зареєструватися безробітним у воєнний час?

Нагадаємо, на період воєнного стану процедура взаємодії з безробітними є максимально спрощеною та адаптованою і відбувається так:

громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку «Дія»;

отримати весь перелік послуг можна в найближчому центрі зайнятості, який працює;

звернутись до Державної служби зайнятості можна за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (телефон, чати підтримки у Telegram, електронна пошта, заповнення онлайн форм).

Безробітний може підтвердити намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або безпосереднього звернувшись до центру зайнятості. Режим роботи центрів зайнятості та їх контакти щоденно оновлюються та публікуються в Telegram-каналах Державної служби зайнятості.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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