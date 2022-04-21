Как вынужденным переселенцам получить статус безработного, если документы утрачены — Finance.ua

Как вынужденным переселенцам получить статус безработного, если документы утрачены

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как сообщают в Государственном центре занятости, согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», установлена упрощенная процедура регистрации как безработных, условия назначения, сроки и размер выплаты пособия по безработице.

Регистрация производится по месту нахождения гражданина в любом центре занятости Украины.

Внутренне перемещенное уволившееся лицо, но не имеющее документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже пособие по безработице этим лицам назначается в минимальном размере.

Что делать, если лицо не уволилось с предыдущего рабочего места работы?

Для получения статуса безработного и получения пособия по безработице трудовые отношения можно прекратить следующим образом: прислать работодателю нотариально заверенное письменное заявление о прекращении трудовых отношений с подтверждением того, что это заявление отправлено заказным письмом.

В Верховной Раде Украины уже есть проект закона об упрощении процедуры регистрации, принятие которого ожидается в ближайшее время.

Если внутренне перемещенное лицо не имеет документов о трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже, пособие по безработице назначается в минимальном размере продолжительностью 180 календарных дней в течение двух лет.

После поступления документов и сведений решение о назначении пособия по безработице пересматривается в соответствии с действующим законодательством.

Как можно зарегистрироваться в центре занятости?

Центры занятости, которые находятся на безопасной территории, осуществляют обслуживание населения и работодателей в помещениях центров занятости.

Зарегистрировать/обновить статус безработного можно через приложение «Дія» или «Портал Дія».

Обслуживание клиентов, находящихся на временно оккупированной территории или в зоне ведения боевых действий, осуществляется дистанционно также с помощью «Дія» и любыми другими средствами телекоммуникационной связи.

На период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована к потребностям украинцев.

Государственным центром занятости обновлены и упрощены формы заявлений о предоставлении/обновлении статуса безработного и назначении выплаты пособия по безработице.

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