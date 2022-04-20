"Денежные" профессии будущего: где можно зарабатывать больше всего — Finance.ua
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"Денежные" профессии будущего: где можно зарабатывать больше всего

Сегодня 20:00Личные финансы
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Экономист Национального банка Владислав Филатов проанализировал ситуацию на рынке труда и спрогнозировал, какие профессии будут наиболее нужными в новых реалиях, а соответственно, и хорошо оплачиваемыми.

Профессиональные военные

Даже в современном мире цивилизованное государство должно иметь профессиональную армию как гарантию безопасности и процветания. Вооруженные силы Украины показали себя как специалисты и мощные защитники, поэтому желание стать военнослужащими будет у многих — как у мужчин, так и у женщин.
Во время военного положения военным, кроме зарплат, выплачивают дополнительное вознаграждение, поэтому стрелок Сухопутных войск зарабатывает 43 тыс. грн, командир бригады — 62 тыс. грн. До 100 тыс. грн в месяц можно получить дополнительно за участие в боевых действиях, не говоря о доплатах за сбитую технику и разнообразные программы соцобеспечения контрактников.

Психологи

Война — эмоционально сложная вещь, так что еще долго в Украине будет спрос на квалифицированных специалистов, которые помогают преодолеть трудности. Отдельная категория, на которую будет спрос, — военный психолог. По словам Владислава Филатова, они станут инструкторами, необходимыми по всему миру.
Сейчас на рынке труда психологи могут заработать в среднем до 30 тысяч гривен в месяц. Можно найти предложения до 55 тысяч гривен.

Врачи

Профессии медицинской отрасли всегда были нужны, но война заставила пересмотреть ситуацию и побуждать к увеличению зарплат для профессиональных врачей. Ожидается, что в Украине будет активно развиваться эта сфера, в том числе благодаря инвестициям из стран ЕС.
Сейчас украинские врачи зарабатывают в среднем от 6000 до 30 000 грн. Более высокие зарплаты у работников частных клиник, офтальмологов, ветеринаров. Дипломированные косметологи и дерматологи зарабатывают до 55 тыс. грн в месяц, а наибольшие суммы платят стоматологам — до 125 тыс. грн в месяц.

Строители и архитекторы

После победы в Украине придется восстанавливать инфраструктуру. Впрочем, целесообразно будет подойти к строительству с умом и оборудовать всем необходимым обновленные постройки — бомбоубежищами, толстыми стенами, аварийными лестницами.
Среднестатистический архитектор в Украине зарабатывает до 18 тыс. грн., руководитель проекта — до 50 тыс. грн. Разнорабочие могут получить до 20 тыс. грн, есть спрос на утеплителей фасадов (до 40 тыс. грн), высоко ценят мастеров-строителей, зарабатывающих до 120 тыс. грн в месяц.

Энергетики

В условиях войны украинцы поняли, что энергетические ресурсы — важный приоритет. После отказа от российских энергоносителей в Украине будет развиваться альтернативная энергетика — это биотопливо, биогаз, ветряная, гидро- и солнечная энергетика, а также добыча сланцевого газа, нефти и угля.
На рынке потребуются новые работники, а имеющиеся будут переквалифицироваться. Потребуется как грубая, так и мягкая рабочая сила. Имеющиеся сейчас на рынке труда предложения предусматривают зарплату в 15-30 тыс. грн в месяц для энергетиков.

Инженеры и ученые

Небывалый толчок получит оборонная промышленность — украинцев будут активно привлекать к разработкам разнообразной техники. Нужны будут инженеры, ученые и предприниматели, которые будут вносить свой вклад в оборону страны. Сейчас украинские инженеры зарабатывают в среднем до 30 тыс. грн в месяц.

Преподаватели

Чтобы получить квалифицированный персонал, нужны люди, которые разбираются в определенной сфере и готовы учить людей. Это как преподаватели в классическом понимании, так и наставники онлайн. Главным требованием к педагогам будет способность адаптироваться и обучаться самим.
Сейчас в государственных учебных заведениях педагоги получают до 10 тыс. грн заработной платы. В частных структурах в среднем 20 тыс. грн. Преимущество онлайн-школ еще и в том, что можно работать удаленно.
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По материалам: Сьогодні
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