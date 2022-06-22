В Украине запускают грантовые программы «єРобота»: кто сможет получить помощь — Finance.ua

В Украине запускают грантовые программы «єРобота»: кто сможет получить помощь

Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Украине запускают грантовые программы «єРобота»: кто сможет получить помощь

Кабмин начал внедрять проект грантовой помощи «єРобота» для поддержки нового бизнеса в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Правительство по поручению Президента Украины разработало новую экономическую стратегию и новые программы стимулирования развития экономики. Одним из центральных элементов стратегии станет поддержка малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

По его словам, правительство утвердило три программы грантового финансирования и еще три программы будут одобрены в ближайшее время.

Важный акцент всех этих программ — создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием «єРобота». В общей сложности на эти три программы государство выделит 16 млрд грн.

Первая программа — новый бизнес

Это микрогранты до 250 тысяч гривен для желающих запустить новый бизнес. Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства.

«Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год — 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, например, пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и тому подобное», — отмечает премьер.

Участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес.

Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал «Дія» или отделение «Ощадбанка», добавив в заявку бизнес-план.

В течение 10 рабочих дней эксперты « Ощадбанк а» и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет.

Государство предоставляет грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.

Потратить эти средства по нецелевому назначению не получится, банк будет контролировать соответствие платежей утвержденному бизнес-плану.

Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе «5-7-9» в размере до 2,5 млн грн. Это средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала.

Вторая программа — создание теплиц

По программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта — от 5 до 7 млн грн. Ожидаемое количество грантов — 3 тысячи в год. Общий бюджет программы — 7 млрд грн.

Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Средства от гранта можно потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. Учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% — сам предприниматель.

Для того чтобы получить грант, также нужно подать заявку через «Дія» или уполномоченный банк. Ключевое требование — трудоустройство рабочих и уплата налогов.

Третья программа — создание садов

Последняя программа — это гранты в поддержку садоводства, ягодничества и виноградарства. Государство будет предоставлять от 300 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов. Это около 70% от средней стоимости высадки.

Ожидаемое количество грантов будет идти не по количеству предприятий, а по площади насаждений. Общий бюджет программы — 4 млрд грн. Равно как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании по меньшей мере на 25 лет.

Средства также будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и т.д.

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