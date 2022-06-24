ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику — Finance.ua
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ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику

Казна и Политика
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ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику
ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику
За первые пять месяцев 2022 года экспортная ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $3,179 млрд.
Об этом сообщает IT Ukraine Association со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Как говорится в сообщении, за период март-май, уже во время войны, объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составил $1,7 млрд.
ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику
itukraine.org.ua
Положительные тенденции роста и стабилизации ІТ-рынка продемонстрировали еще показатели I квартала 2022 года, которые зафиксировали рекордные $2 млрд экспортных поступлений и сохранение объема экспорта компьютерных услуг в военный март на уровне 96%.
ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику
itukraine.org.ua

Прогнозы ІТ-компаний

Согласно последнему исследованию IT Ukraine, 56% компаний-участниц ожидают роста на 5-30% в 2022 году. 41% компаний рассчитывают сохранить существующие объемы на уровне 50-100%.
ІТ-экспорт за 2022 год уже принес более $3 млрд в украинскую экономику
itukraine.org.ua

Уплата налогов

По состоянию на 1 июня 2022 года ІТ-компании и частные лица-предприниматели, работающие в ІТ-отрасли, перечислили в сводный бюджет Украины налоговых платежей и сборов на сумму 29,5 млрд грн.
«На сохранение объемов ІТ бизнеса в Украине и, соответственно, налоговых поступлений в госбюджет, влияет не только война и связанные с ней риски, учитываемые нашими глобальными клиентами. Сегодня это также нерешенные вопросы относительно новых процедур бронирования для ІТ-специалистов и их временного выезда в командировку за границу, а также пересмотра НБУ политики по урегулированию валютного курса. Без решения этих проблем в ближайшее время говорить о дальнейшем привлечении новых контрактов в Украину и дальнейшем росте отрасли будет крайне тяжело», — отмечает исполнительный директор Ассоциации Константин Васюк.
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По материалам:
Finance.ua
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