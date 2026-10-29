ТОП-5 самых популярных брендов мира в 2026 году (рейтинг)

Итальянский дом моды Prada занял первое место среди популярнейших брендов мира по итогам третьего квартала 2026 года.

Спрос на продукцию компании вырос более чем на половину, а интерес к отдельным аксессуарам увеличился в несколько раз.

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга Lyst Index от аналитической fashion-платформы Lyst.

Лидеры рынка

Состав первой пятерки самых популярных брендов мира по версии Lyst выглядел следующим образом:

Prada (поднялся на лидерскую позицию);

Chanel (потерял одну строчку по сравнению с предыдущим кварталом);

Miu Miu (удержался в тройке лидеров);

Gucci;

Saint Laurent.

За последние три месяца спрос на вещи модного дома Prada вырос на 55%. Главным драйвером популярности бренда стала сумка Wish (в частности модель Wish Silk Duchesse Pouch) — количество поисковых запросов по этому аксессуару выросло на 498%, сделав его самым популярным товаром квартала.

Существенный рывок сделал бренд Celine, поднявшийся сразу на пять позиций и впервые попавший в топ-10. Ключевыми факторами такого роста стали выход новых коллекций и коллаборация со спортивным гигантом Reebok.

Самые желанные вещи

Помимо списка брендов, Lyst Index опубликовал список самых популярных модных товаров третьего квартала 2026 года.