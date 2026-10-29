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ТОП-5 самых популярных брендов мира в 2026 году (рейтинг)

Фондовый рынок
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ТОП-5 самых популярных брендов мира в 2026 году (рейтинг)
ТОП-5 самых популярных брендов мира в 2026 году (рейтинг)
Итальянский дом моды Prada занял первое место среди популярнейших брендов мира по итогам третьего квартала 2026 года.
Спрос на продукцию компании вырос более чем на половину, а интерес к отдельным аксессуарам увеличился в несколько раз.
Об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга Lyst Index от аналитической fashion-платформы Lyst.

Лидеры рынка

ТОП-5 самых популярных брендов мира в 2026 году (рейтинг)
Состав первой пятерки самых популярных брендов мира по версии Lyst выглядел следующим образом:
  • Prada (поднялся на лидерскую позицию);
  • Chanel (потерял одну строчку по сравнению с предыдущим кварталом);
  • Miu Miu (удержался в тройке лидеров);
  • Gucci;
  • Saint Laurent.
За последние три месяца спрос на вещи модного дома Prada вырос на 55%. Главным драйвером популярности бренда стала сумка Wish (в частности модель Wish Silk Duchesse Pouch) — количество поисковых запросов по этому аксессуару выросло на 498%, сделав его самым популярным товаром квартала.
Существенный рывок сделал бренд Celine, поднявшийся сразу на пять позиций и впервые попавший в топ-10. Ключевыми факторами такого роста стали выход новых коллекций и коллаборация со спортивным гигантом Reebok.

Самые желанные вещи

Помимо списка брендов, Lyst Index опубликовал список самых популярных модных товаров третьего квартала 2026 года.
  1. Сумка Wish Silk Duchesse Pouch от Prada;
  2. Сумка Trullo Flap Bag от COS;
  3. Кроссовки Freestyle Lo от Celine/Reebok;
  4. Кеды Premium Authentic от Vans;
  5. Юбка Long Wrap Scarf-Skirt от Dries Van Noten;
  6. Солнцезащитные очки Peak Sunglasses от Phoebe Philo;
  7. Брюки Forever Young Bloomer Pants от Free People;
  8. Сумка Rodeo Bag от Balenciaga;
  9. Балетки от Chanel;
  10. Часы Tank Watch от Cartier.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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