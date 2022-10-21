Зеленский ожидает, что к концу года появится механизм возмещения ущерба за счет активов рф — Finance.ua

Зеленский ожидает, что к концу года появится механизм возмещения ущерба за счет активов рф Сегодня 12:16 — Казна и Политика

Зеленский ожидает, что к концу года появится механизм возмещения ущерба за счет активов рф

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку резолюции ООН и создание международного механизма возмещений Украине ущерба за счет российских активов.

Об этом он заявил входе совместной с Президентом Швейцарии Игнацио Кассисом пресс-конференции в Киеве.

«Вопрос о внедрении международного механизма, над этим мы работаем, чтобы была поддержана в Организации Объединенных Наций резолюция о внедрении международного механизма возмещений, но многие страны готовы уже это делать. Думаю, до конца этого года у нас будут реальные решения, увидим реальный механизм», — отметил Зеленский.

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Глава государства уточнил, что после того, как будет поддержана соответствующая резолюция ООН, будет разработан механизм возмещения Украине денег из замороженных активов рф.

Президент рассказал, что многие страны заморозили активы рф, а также счета, недвижимость.

Он напомнил, что подписал указ о санкциях против более трех тысяч россиян, которые касаются, в том числе, и замораживания активов, возмещения из которых пойдут в украинский бюджет.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время выступления в ПАСЕ 13 октября призвал Европу поддержать будущие резолюции ООН о создании специального международного трибунала для привлечения россии к ответственности за преступления в Украине и о механизме выплаты россиянами компенсаций.

Справка Finance.ua:

Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций против ряда россиян и российских компаний;

министр юстиции Денис Малюська рассказал о перспективах конфискации замороженных активов россии. Много времени займет подготовка и ратификация соответствующего международного договора. Кроме того, сумма этих активов может быть меньше $300 млрд, ранее озвученных в прессе.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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