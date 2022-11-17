Экономика без вас умрет, — Зеленский обратился к украинцам, выехавшим за границу Сегодня 12:14 — Казна и Политика

За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем, за рубежом на сегодняшний день находится еще 2,1 миллиона граждан Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ вчера, 16 ноября.

Украинский президент считает, что украинцы могут возвращаться из-за границы тогда, когда небо Украины будет полностью или хотя бы на 90% защищено нашими воздушными силами. А поскольку пока нет никаких гарантий безопасности, то ехать домой еще рано.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что решение о возвращении в Украину — это личная ответственность каждого, и он не может запретить вынужденным беженцам ехать домой.

В Украине будет «человеческий» и «экономический бум»

«Побудить возвращать людей — это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, — это личная ответственность. Мы говорим откровенно: экономика государства без вас не может работать. И таки ее нет без работающих людей», — сказал президент Украины, обратившись к украинцам, выехавшим за границу.

Кроме того, Зеленский убежден, что после победы в Украине будет «человеческий» и «экономический бум».

«Они все вернутся. Еще будут очереди, а также будут граждане из других стран, которые захотят приехать в Украину. У нас будет бум», — добавил Владимир Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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