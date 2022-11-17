Правительство работает над страхованием военных рисков — Finance.ua

Правительство работает над страхованием военных рисков Сегодня 19:46 — Казна и Политика

Правительство работает над страхованием военных рисков

Украинское правительство работает над страхованием военных рисков и структуризацией Фонда частных инвестиций, куда частные инвесторы будут вкладывать средства.

Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко на Киевском международном экономическом форуме.

«Независимо от того, будут ли это компании, финансируемые за счет правительств других стран, или через частную платформу, всех интересует страхование военных рисков. У нас есть договоренность с группой Всемирного банка, что они дают первые средства уже в этом году, для того чтобы мы попытались до конца года по меньшей мере несколько инвестпроектов запустить с покрытием военных рисков. Сейчас у нас в работе два инвестпроекта, я думаю, что до конца года мы это сделаем», — резюмировала Свириденко.

По ее словам, страхование касается как международного, так и украинского бизнеса.

Напомним, Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании, который согласовывает границы консультативного содействия разработке специальной платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и поддержке экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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