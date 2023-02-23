Вторжение рф отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности, но реформы смягчили падение и помогут быстрому восстановлению — Всемирный банк Сегодня 20:06 — Казна и Политика

Вторжение россии в Украину, по оценкам Всемирного банка, привело к тому, что за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом, однако результат мог быть еще хуже, если бы не проведенные страной до войны реформы, заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

«Страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. В то же время удивительная устойчивость, которую продемонстрировали Украина и украинцы, в значительной степени объясняется сложными и успешными реформами в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые власть внедрила в последние годы перед войной», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Банерджи подчеркнул, что такое внимание к реформам, а также укрепление потенциала и прозрачности управления будут иметь важное значение для перехода к послевоенному восстановлению.

«Во время последних реформ, как до, так и во время войны, Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности в условиях такого уровня бедности проводить либеральные реформы, переходить к рыночным тарифам и пенсионной реформе.

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Банерджи добавил, что пример такой способности — поддержка самой важной социальной помощи и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну, которая сократила бюджетные возможности правительства.

«Поддержка этого баланса путем дальнейшей реализации возможностей, которые предлагает более конкурентоспособная рыночная экономика при одновременном расширении охвата и адресности систем социальной помощи и будет ключом к достижению инклюзивного послевоенного роста ради блага всех украинцев», — отметил представитель Всемирного банка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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