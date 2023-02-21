Внешняя поддержка Украины: страны Балтии оказывают наибольшую помощь относительно собственного ВВП — Finance.ua

Внешняя поддержка Украины: страны Балтии оказывают наибольшую помощь относительно собственного ВВП Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Внешняя поддержка Украины: страны Балтии оказывают наибольшую помощь относительно собственного ВВП

С начала полномасштабной войны поддержка Украины ощущается больше со стороны США. Но при этом Запад выделяет на помощь гораздо меньше, чем для преодоления собственных экономических проблем.

Об этом сообщил проект Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики по результатам последнего анализа данных.

Читайте также Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки выделили на поддержку Украины в общей сложности чуть больше 73,1 млрд евро. Из них военная составляющая достигает 44,3 млрд.

На втором месте — структуры ЕС с 30,3 млрд, из них 3,1 — военная помощь. Но общая помощь, военная, гуманитарная и финансовая, от стран Евросоюза и евроструктур достигает 54,9 млрд евро, а все остальные государства предоставили или обязались помочь на 15,5 млрд евро.

С точки зрения собственного ВВП и соотношения помощи Украине лидерами остаются страны Балтии и Польша. К примеру, Эстония только на военную помощь Украине тратит 1,1% своего валового внутреннего продукта, Латвия — 1%, Литва — 0,7%, Польша — 0,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.