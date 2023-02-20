Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов — Finance.ua

Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов Сегодня 12:51 — Казна и Политика

Байден во время визита в Киев объявил о помощи Украине на полмиллиарда долларов

Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине объемом полмиллиарда долларов во время необъявленного визита в Украину в понедельник.

Байден в совместном выступлении с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что пакет будет включать больше военной техники, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше javelin и гаубиц.

Зеленский сказал, что он и Байден говорили об «оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если ранее оно не поставлялось».

В своем выступлении Байден рассказал об стойкости украинского сопротивления. «Через год стоит Киев. Украина стоит. Демократия стоит», — сказал Байден.

Справка Finance.ua:

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад;

«В то время как мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения россии в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу неуклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слабая, а Запад разделен. Он думал, что сможет одолеть нас. Но он глубоко ошибался», — говорится в сообщении Байдена в Твиттере;



это первый визит президента США в Украину с начала полномасштабного российского вторжения и вторая встреча между двумя президентами с середины декабря, когда Зеленский ездил в Вашингтон, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Соединенных Штатов на фоне полномасштабного вторжения России.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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