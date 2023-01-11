Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии — Finance.ua
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Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии

Мир
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Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии
Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии
Всемирный банк снизил прогнозы роста экономики для большинства стран и регионов, предупредив, что новые неблагоприятные шоки могут привести мировую экономику к рецессии.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, глобальный ВВП в 2023 году, вероятно, вырастет на 1,7% — это примерно вдвое меньше темпов, прогнозируемых в июне.
Это будет третий худший результат за последние три десятилетия, в частности, после сокращений 2009 и 2020 годов.
Всемирный банк также сократил свои оценки роста экономики на 2024 год, заявив, что устойчивая инфляция и более высокие процентные ставки являются одной из ключевых причин.
Банк также акцентировал внимание на влиянии вторжения рф в Украину и снижении инвестиций.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что ВВП в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в конце следующего года будет примерно на 6% ниже уровня, ожидавшегося накануне пандемии COVID-19.
Всемирный банк также призвал к «значительному увеличению» инвестиций для развивающихся стран, включая новое финансирование со стороны международного сообщества и перераспределение существующих расходов, таких как неэффективные сельскохозяйственные и топливные субсидии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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