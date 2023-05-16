В Минфине рассказали, почему восстановление не стартует сразу после получения средств от партнеров — Finance.ua

В Минфине рассказали, почему восстановление не стартует сразу после получения средств от партнеров Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, почему восстановление не стартует сразу после получения средств от партнеров

Даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes , в бюджете уже наличествуют 3,3 млрд долл. на восстановление остается привлечь 10,8 млрд долл., которые в Минфине рассчитывают получить от партнеров.

«Но здесь я хотел бы отметить, что даже если эти средства, условно, завтра появятся и мы не сможем их быстро использовать, меня спросят как министра финансов, почему у нас деньги лежат на счетах и не движутся. Эти средства не дают на какие угодно цели. Под каждым из пяти определенных приоритетов для восстановления должны быть четкие проекты», — сказал Марченко.

Он объяснил, что цикл проектов довольно сложный и длительный и включает в себя предпроектные работы, техническое задание и технико-экономическое обоснование (ТЭО). По словам министра, только закупки ТЭО могут занимать до 60 дней, сама подготовка обоснования — до полугода, далее — проектирование.

«Поэтому не стоит формировать ожидания, что нам дают деньги и мы здесь сразу строим. Так не бывает. По новым проектам начиная от идеи до сдачи объекта может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура — это 30 месяцев. Если капитальный ремонт — до двух лет. Текущий ремонт — в пределах года. Поэтому я бы сфокусировался сейчас на подготовке технико-экономических обоснований проектов, чтобы потом под них искать конкретных доноров, которые готовы будут это профинансировать. Максимум, что можем быстро построить — это инфраструктура», — сказал Марченко.

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Также он рассказал, что партнеры предоставляют помощь в натуральном виде — это, условно, генераторы или трансформаторы для сектора энергетики. Для восстановления это может быть техника, материалы, оборудование. Подобный принцип действует, когда правительство США закупает и передает военную помощь.

«То же делает и правительство Японии. По другим странам, если средства будут идти через механизмы, созданные Всемирным банком, это должны быть проекты. Уже определены три ключевых направления. Repower, Relink, Hope и Heal: энергетика, транспортная логистика, здравоохранение и реабилитация», — добавил глава Минфина.

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УНІАН По материалам:

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