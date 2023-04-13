Мининфраструктуры назвало приоритеты будущего восстановления Украины — Finance.ua

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Мининфраструктуры назвало приоритеты будущего восстановления Украины

Казна и Политика
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Мининфраструктуры назвало приоритеты будущего восстановления Украины
Мининфраструктуры назвало приоритеты будущего восстановления Украины
В Украине в первую очередь будут реализовываться проекты, которые обеспечат базовые потребности украинцев.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков на встрече с представителями Координационной платформы доноров для восстановления Украины, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.
Среди приоритетов восстановления Мининфраструктуры назвало:
  • ремонт и строительство жилья;
  • восстановление энергетической инфраструктуры, развитие проектов малой генерации и защиту имеющейся энергосети;
  • восстановление социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы и т.п.);
  • восстановление мостов, дорог, железнодорожных путей и развитие приграничной инфраструктуры.
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По мнению Мининфраструктуры, ключевая цель восстановления на 2023 год — создание условий для возвращения украинцев в свои дома. Для этого в министерстве вместе с донорами планируется использовать 3-ступенчатый подход:
  • восстановление критической инфраструктуры, необходимой для жизни (системы водо-, тепло- и электроснабжения);
  • стабилизационные мероприятия, в частности, строительство жилья и привлечение к этому людей, лишившихся работы;
  • реализация проектов развития, направленных на возрождение экономической активности в освобожденных громадах.
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«Обсуждавшиеся проекты позволят проводить восстановление уже в этом году. В первую очередь для предоставления гражданам доступа к базовым услугам, обеспечивающим жизнедеятельность. Уже сейчас мы создаем условия, которые помогут нам возвращать украинцев домой. Мы благодарны партнерам за помощь и глубокую вовлеченность во все процессы восстановления, которые проходят не только на строительных площадках, но и в наших институтах и реформах», — прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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