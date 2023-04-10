В Украине разработают новые цифровые инструменты, позволяющие мониторить процесс восстановления — Finance.ua

В Украине разработают новые цифровые инструменты, позволяющие мониторить процесс восстановления Сегодня 09:47 — Казна и Политика

В Украине разработают новые цифровые инструменты, позволяющие мониторить процесс восстановления

В Украине планируется разработать и усовершенствовать для прозрачного и подотчетного процесса восстановления Украины более 10 новых цифровых инструментов.

Об этом рассказал Сергей Деркач, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Для Министерства восстановления государственная антикоррупционная программа предусматривает разработку и усовершенствование более 10 новых цифровых инструментов: онлайн платформ, порталов и электронных реестров, позволяющих мониторить процесс восстановления, получать услуги в сфере градостроительства. То есть речь идет о создании условий для прозрачного и подотчетного восстановления за счет цифровизации и автоматизации всех процессов и услуг», — рассказал Деркач.

Для реализации Государственной антикоррупционной программы Министерство работает над:

разработкой нормативно-правовой основы для мониторинга качества работ по восстановлению;

введением онлайн-платформы для сбора и публикации открытых данных о мониторинге и качестве работ по восстановлению;

публикацией на онлайн-платформе актуальных результатов проведения мониторинга по качеству восстановления;

внедрением цифрового инструмента управления восстановлением с публичным доступом к интерактивной карте работ.

Минвосстановления также активно работает над устранением коррупционных рисков в градостроительной сфере. Речь идет об интеграции действующей градостроительной документации в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС).

Читайте также На чем должно базироваться послевоенное восстановление — опрос

Кроме того, активно вводится антикоррупционный комплаенс. Он предусматривает проведение оценки коррупционных рисков и внедрение системы риск-менеджмента в сфере закупок и разрешительной документации; аудит системы предотвращения коррупции; обучение антикоррупционных уполномоченных системы Министерства.

Еще одно направление — обеспечение прозрачного дипломирования моряков. Уже заработала обновленная по составу и функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства.

Продолжается работа по реформированию процесса пересечения границы, сферы пассажирских и грузовых перевозок. Для этого совместно с партнерами были запущены проекты «єЧерга » и «єТТН», которые ограничат человеческий фактор и сделают невозможными коррупционные злоупотребления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.