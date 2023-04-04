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На чем должно базироваться послевоенное восстановление — опрос

Казна и Политика
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На чем должно базироваться послевоенное восстановление — опрос
На чем должно базироваться послевоенное восстановление — опрос
Основными принципами послевоенного восстановления, по мнению украинцев, должна быть борьба с коррупцией (43,1%), отстроить лучше, чем было (41,6%) и учет мнения громад (41,1%).
Об этом свидетельствуют результаты исследования DiXi Group.
Следующими по важности являются приоритетность национальной безопасности, включая энергетику, оборону (40,6%) и создание условий для возвращения людей домой (38,1%).
Инфографика: DiXi Group
Инфографика: DiXi Group
Восстановление городов и жилья должно в первую очередь обеспечить безопасность (в частности, укрытий): так считают 73,3% опрошенных. 63,5% граждан считают, что вместо разрушенных предприятий нужно построить новые, но современные, модернизированные и экологичные. 95,2% украинцев считают, что восстановление природы важно в послевоенном восстановлении Украины.
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Также у украинцев нет большого желания участвовать в государственных программах повышения энергоэффективности зданий, если это предполагает увеличение квартплаты: 54% не готовы участвовать в таких программах вообще.
«В то же время опрос не выявил четкого сочетания таких принципов. Если искать три принципа, которые одновременно поддерживают больше всего, то можно выделить лишь одну группу: „приоритетность национальной безопасности, включая энергетику, оборону“ + „создание условий для развития предпринимательства и частных инвестиций“ + „жесткая борьба с коррупцией при использовании средств для восстановления“, которая наблюдается у 13,7% респондентов», — отмечают авторы исследования.
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Отвечая на вопрос о принципах послевоенного восстановления, только 25,7% украинцев поддержали восстановление на зеленых принципах. 63,5% граждан считают, что вместо разрушенных нужно построить новые, но современные, модернизированные и экологичные предприятия. Нужно развивать новые перспективные производства, которых раньше не было в Украине.
Инфографика: DiXi Group
Инфографика: DiXi Group
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российская агрессия оказывает значительное влияние на ежедневные привычки и практики граждан. В частности, 76,4% уменьшили потребление энергии, 38,7% уменьшили потребление воды, лишь 2,5% участвовали в экологических мероприятиях (против 8,7% до войны), на 8% упала доля сортирующих мусор людей (44,5% во время войны против 52,5% до войны). В то же время значительно возросла доля населения, сортировавшего мусор до войны: с 35,7% в 2018 году до 52,5% в предвоенный период.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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