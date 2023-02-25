Зеленский рассказал о приоритетах в восстановлении Украины — Finance.ua
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Зеленский рассказал о приоритетах в восстановлении Украины

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Президент Владимир Зеленский назвал три приоритета в восстановлении Украины и украинской экономики.
В интервью изданию Welt он заявил, что первым пунктом является энергетический сектор. В частности, украинские власти хотят сделать его более разнообразным.
«Я говорю не только о природном газе и электроэнергии из АЭС. Мы также считаем, что крайне необходимо развивать способность диверсифицировать производство и хранение энергии. Это новые технологии, над которыми я хочу работать вместе с США и Европой. Нужно строить электроаккумуляторы», — рассказал украинский лидер.
Вторым приоритетом является развитие сельского хозяйства. Украине необходимо привлечь партнеров к развитию системы полива и связанной с ней логистики. Кроме того, по мнению Зеленского, следует создать новые зерновые хабы в ЕС, Африке и Азии.
«Именно огромные хабы, куда мы можем доставлять, а затем хранить пшеницу, кукурузу и все другие выращиваемые в Украине культуры. Когда эти хабы будут готовы, мы сможем переместить туда наши товары. Мы уже говорили об этом с несколькими африканскими странами — и им нравится идея строительства зерновых центров. В этом плане мы надеемся на партнеров из Европы, ведь это требует значительных инвестиций. Не менее важны меры защиты в секторе питьевой воды», — пояснил президент.
Последний приоритет касается расширения кибербезопасности, поскольку рф постоянно атакует Украину.
«россия не раз пыталась поразить нас кибератаками, но мы смогли их отбить. У нас есть высокотехнологичные компании, которые не на передовой, не на второй линии обороны, но они тоже хорошо поработали в борьбе с россией», — добавил Зеленский.
По материалам:
УНІАН
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