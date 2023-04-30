В правительстве назвали 6 городов, которые отстроят «лучше, чем было» — Finance.ua
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В правительстве назвали 6 городов, которые отстроят «лучше, чем было»

Казна и Политика
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В правительстве назвали 6 городов, которые отстроят «лучше, чем было»
В правительстве назвали 6 городов, которые отстроят «лучше, чем было»
Правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально — «комплексно и по новым принципам».
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о Бородянке и Мощуне в Киевской области, Тростянце в Сумской области, Посаде-Покровском в Херсонской области, Циркунах в Харьковской области и Ягодном в Черниговской области.
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«План быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов. На самом же деле это сотни разных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно. Один из основных принципов — это «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было». В упомянутых городах будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а всё — с «системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов», — заявил премьер.
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Шмыгаль добавил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не затронет другие населенные пункты.
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«Восстановление уже идет по всей стране. Этот документ — о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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