Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков — Finance.ua

Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков Сегодня 20:36 — Казна и Политика

Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков

Для восстановления Харькова нужно 9 млрд долларов, сообщил мэр Игорь Терехов.

Эту сумму мэр называет неподъемной для города. Поэтому городские власти рассчитывают на международных партнеров. По оценке мэра, при наличии денег на восстановление Харькова уйдет минимум два-три года.

Собственными силами городу в прошлом году удалось восстановить 200 жилых домов. В настоящее время ремонтируют еще 50. Всего в Харькове обстрелами повреждено 5,2 тыс. зданий. Около 500 восстановлению не подлежат. Без жилья остались 150 тысяч харьковчан.

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Также в городе ремонтируются котельные, дороги, транспорт, школы и детсады, перекладываются тепловые магистрали и водопроводы.

Из международных партнеров оказывать помощь харьковчанам вызвалась Турция. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова помогать в восстановлении Харькова и области. Заявление было сделано после переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

В октябре 2022 года почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый сообщил, что турецкая сторона поможет восстановить пострадавшие от обстрела Харьковскую областную детскую больницу № 1 и спецшколу имени Короленко.

Status Quo По материалам:

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