Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков

Казна и Политика
19
Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков
Сколько нужно денег, чтобы отстроить Харьков
Для восстановления Харькова нужно 9 млрд долларов, сообщил мэр Игорь Терехов.
Эту сумму мэр называет неподъемной для города. Поэтому городские власти рассчитывают на международных партнеров. По оценке мэра, при наличии денег на восстановление Харькова уйдет минимум два-три года.
Собственными силами городу в прошлом году удалось восстановить 200 жилых домов. В настоящее время ремонтируют еще 50. Всего в Харькове обстрелами повреждено 5,2 тыс. зданий. Около 500 восстановлению не подлежат. Без жилья остались 150 тысяч харьковчан.
Читайте также
Также в городе ремонтируются котельные, дороги, транспорт, школы и детсады, перекладываются тепловые магистрали и водопроводы.
Из международных партнеров оказывать помощь харьковчанам вызвалась Турция. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова помогать в восстановлении Харькова и области. Заявление было сделано после переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
В октябре 2022 года почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый сообщил, что турецкая сторона поможет восстановить пострадавшие от обстрела Харьковскую областную детскую больницу № 1 и спецшколу имени Короленко.
По материалам:
Status Quo
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.