Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление — Finance.ua

Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление

Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Привлеченные средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)», — сказано в сообщении.

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Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.

Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.

Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил , что, несмотря на снижение финансовой поддержки для Украины, средства все же будут поступать.

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