Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление — Finance.ua
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Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление

Казна и Политика
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Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление
Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление
Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Привлеченные средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)», — сказано в сообщении.
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Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.
Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.
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Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что, несмотря на снижение финансовой поддержки для Украины, средства все же будут поступать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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