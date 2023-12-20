Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление — Finance.ua

Украина получила от ЕС 150 миллионов евро на восстановление
Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Привлеченные средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)», — сказано в сообщении.
Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.
Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.
Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что, несмотря на снижение финансовой поддержки для Украины, средства все же будут поступать.
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