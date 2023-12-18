Украина перейдет к плану «Б» в случае отсутствия финансовой помощи от Запада — Устенко Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Украина перейдет к плану «Б» в случае отсутствия финансовой помощи от Запада — Устенко

Если финансовая помощь Украине будет прекращена, Киев прибегнет к плану «Б».

Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента Олег Устенко.

«Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану „Б“. План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов», — объяснил Устенко.

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По его словам, дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно составит 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может получить 10 миллионов долларов из замороженных российских активов первым траншем. Эти средства сразу будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

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В то же время, советник президента Украины выразил надежду на предоставление финансовой помощи со стороны Европейского Союза до 25 декабря.

Напомним, в МИД Украины уверены, что в январе удастся дожать Венгрию для утверждения 50 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что эти средства будут направлены, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов и Национальный банк Украины более оптимистично смотрят на ситуацию с возобновлением бюджетного финансирования со стороны США, чем это может показаться, однако имеют сценарий и на случай, если такое финансирование будет в дальнейшем прекращено;

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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