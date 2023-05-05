В КГГА рассказали, когда завершат реконструкцию развязки на Шулявке — Finance.ua
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В КГГА рассказали, когда завершат реконструкцию развязки на Шулявке

Казна и Политика
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В КГГА рассказали, когда завершат реконструкцию развязки на Шулявке
В КГГА рассказали, когда завершат реконструкцию развязки на Шулявке
В Киеве планируется до конца следующего года выполнить основной комплекс работ, направленный на завершение реконструкции развязки на Шулявском путепроводе.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, «до конца мая будут завершены тендерные процедуры по обустройству подземного перехода через Берестейский проспект. Полностью отремонтировать этот подземный переход планируется до конца 2023 года».
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Основным вопросом реконструкции транспортной развязки на пересечении Брестского проспекта с улицей Вадима Гетьмана оставалось обустройство съездов на Берестейский проспект. Для этого необходимо было снести цех № 5 бывшего завода «Большевик».
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После выкупа и оформления права собственности территориальным сообществом Киева на сооружение цеха № 5 с августа текущего года запланировано начать его демонтаж. В настоящее время проводится экспертиза сметной стоимости объекта и готовится объявление тендерной процедуры по демонтажу цеха № 5, после чего начнутся работы по обустройству съездов.
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«В целом, в 2023 году Департамент транспортной инфраструктуры планирует возобновить выполнение работ, приостановленных в связи с полномасштабным вторжением российской федерации», — отметил Кандибор.
Он добавил, что «до конца 2024 года планируется завершить основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Шулявском путепроводе и обеспечить ее полноценное функционирование».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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