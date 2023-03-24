На строительство и ремонт инфраструктурных объектов Киева направят 19,2 миллиарда — Finance.ua

На строительство и ремонт инфраструктурных объектов Киева направят 19,2 миллиарда Сегодня 19:45 — Казна и Политика

На строительство и ремонт инфраструктурных объектов Киева направят 19,2 миллиарда

На строительство, реконструкции и капитальные ремонты городских инфраструктурных объектов будет направлено 19,2 миллиарда гривен.

Киевсовет принял решение об увеличении финансирования капитальных расходов на текущий год по Программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Общая сумма средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт городских объектов на 2023 год увеличилась на 11,2 млрд грн и составляет 19,2 млрд грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование увеличивается за счет остатков бюджетных средств на начало года, а также передачи части средств из Программы решения депутатами социально-экономических проблем, выполнения предвыборных программ и поручений избирателей на 2021-2025 годы.

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Увеличение финансирования предусмотрено по всем областям городского хозяйства. Наибольшие объемы расходов направляются на транспорт, ЖКХ, здравоохранение и образование.

Таким образом, на реализацию проектов в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры направляется 8,3 млрд грн. За счет этих средств будет продолжено строительство, реконструкцию и капитальный ремонт мостов и путепроводов.

На восстановление поврежденной инфраструктуры теплоснабжения запланировано направить 1,4 млрд грн.

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Также 752,7 млн грн направят на капитальные ремонты жилых домов и их термомодернизацию. Речь идет, в частности, о внедрении энергоэффективных мероприятий в жилых домах по программе 70×30, капитальном ремонте фасадов, кровель, замене окон, ремонтах и модернизации лифтового хозяйства в жилищном фонде, капитальных ремонтах электрических и инженерных сетей. Продолжатся также капитальные ремонты простейших укрытий и сооружений гражданской защиты.

Кроме того, на обеспечение жильем участников боевых действий и членов их семей в Программе на 2023 год предусмотрено 430 млн грн. На восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, в частности на ул. Глубочицкой направят 232,7 млн грн. В целом на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики в 2023 году предусмотрено 6,8 млрд грн.

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Чуть больше 2 млрд грн на 2021-2023 годы предусмотрено на сферу здравоохранения. Из них 670 млн грн — на капитальный ремонт медицинского учреждения для реабилитации военнослужащих. Кроме того, в рамках утвержденных капитальных расходов запланированы реконструкции и капитальные ремонты здравоохранительных учреждений, капитальные ремонты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме того, на социальную защиту и социальное обеспечение киевлян на 2023 год предусмотрено 342 млн грн. За счет этих средств, в частности, планируется создать и обновить центры и учреждения социальных и реабилитационных услуг, а именно: реконструкция здания под размещение малого группового дома по ул. Шевченко в Дарнице, реконструкция здания на ул. Закревского для создания условий предоставления социальных и реабилитационных услуг в сфере социальной защиты в Деснянском районе, а также реконструкцию здания на проспекте Правды для размещения центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью в Подольском районе Киева.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отметили, что также будут произведены капитальные ремонты зданий и укрытий в заведениях соцсферы.

В части текущего года на образовательную отрасль планируются расходы в размере 1,161 млрд грн. Из них на реконструкцию, капитальный ремонт учебных заведений заложено 372,1 млн грн, еще 788,9 млн грн — на повышение уровня энергетической безопасности, улучшение энергосбережения и уровня безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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