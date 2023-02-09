В этом году на ремонт убежищ в Киеве направят свыше 350 млн грн — Finance.ua
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В этом году на ремонт убежищ в Киеве направят свыше 350 млн грн

Казна и Политика
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В этом году на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах для использования под простейшие убежища предусмотрено более 290 млн грн. Отдельно 61 млн грн предусмотрено на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах — Дарницком, Деснянском, Оболонском, Святошинском.
Об этом сообщает КГГА.
В прошлом году количество сооружений гражданской защиты в Киеве увеличилось на 398 укрытий. В целом на сегодняшний день в Киеве более 4 тысяч убежищ разных видов. Найти ближайшее убежище можно на карте. Она постоянно обновляется по результатам проверок и инспекций.
«Если частные учреждения, относящиеся к фонду защитных сооружений и нанесенные на карту убежищ, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАСС „Киевская служба спасения“», — подчеркивают в КГГА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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