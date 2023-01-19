США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины — Finance.ua
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США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины

Энергетика
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США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины
США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины
Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом в среду заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает AP.
Среди прочего средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет восполнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.
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В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будет выделено в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.
Как известно, с октября 2022 года россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.
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Предыдущая помощь USAID, предоставленная после вторжения россии в Украину в феврале, предусматривала предоставление 1415 генераторов для поддержания тепла и света в школах, больницах и других объектах по всей Украине.
Также Агентство США по международному развитию инвестировало 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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