США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины — Finance.ua

США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины Сегодня 10:14 — Энергетика

США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины

Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом в среду заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает AP

Среди прочего средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет восполнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

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В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будет выделено в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Как известно, с октября 2022 года россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Предыдущая помощь USAID, предоставленная после вторжения россии в Украину в феврале, предусматривала предоставление 1415 генераторов для поддержания тепла и света в школах, больницах и других объектах по всей Украине.

Также Агентство США по международному развитию инвестировало 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения в Украине.

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Українська правда По материалам:

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