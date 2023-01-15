План восстановления украинской энергетики: что изменится после победы — Finance.ua
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План восстановления украинской энергетики: что изменится после победы

Энергетика
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В фокусе внимания властей и правительства работа над разработкой плана восстановления украинской энергетики, ведь старая модель восстанавливаться не будет.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Новая украинская энергетика будет построена на принципе экологичности.
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До начала полномасштабной войны выбросы углерода в Украине были меньше, чем в среднем по Европе, на 30%. После войны украинская энергетическая система будет:
  • снижать выбросы углерода;
  • выводить угольные мощности;
  • увеличивать количество возобновляемых источников энергии;
  • строить разветвленную сеть небольших объектов, генерирующих тепло и электричество для небольших городов.
Эти объекты смогут использовать в качестве топлива украинское сырье: солому, мусор, щепу и т.д.
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Также будет развиваться ядерная генерация — Украина вернет себе статус экспортера электроэнергии, чтобы помогать европейским соседям и снабжать их электричеством, поскольку Европа является энергодефицитной и требует импорта.
Ранее сообщалось, что с середины февраля 2023 года в Киеве можно будет не бояться блэкаутов. В столице сейчас реализуется план, благодаря которому Киев сможет уйти от тотальных отключений электроэнергии. Этот защитный «зонтик» будет расширяться и на другие крупные города, чтобы угроза блэкаута была не страшна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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