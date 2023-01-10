Украина хочет стать европейским хабом «зеленой» энергетики, — Зеленский — Finance.ua
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Украина хочет стать европейским хабом «зеленой» энергетики, — Зеленский

Энергетика
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Украина хочет стать европейским хабом «зеленой» энергетики, — Зеленский
Украина хочет стать европейским хабом «зеленой» энергетики, — Зеленский, Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках обновления своей энергетической системы после войны будет стремиться стать хабом «зеленой» энергетики для Европейского союза.
Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по Европейскому зеленому курсу Франсом Тиммермансом, который приехал в Киев 9 января.
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«Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений рф». Здесь мы видим себя как надежного партнера в «зеленой» энергетике", — отметил глава государства.
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Во время встречи Зеленский также рассказал Тиммермансу, в какой помощи нуждается Украина для прохождения отопительного сезона.
При этом была отмечена важность дальнейшего усиления санкционного давления на россию, в частности в энергетической сфере.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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